La aerolínea Plus Ultra recibió este martes los 34 millones de euros pendientes de un rescate financiero de 53 millones de euros en préstamos (62,5 millones de dólares) procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España.

Esta entidad pública procedió al desembolso hoy después de que la Justicia española desbloqueara el lunes esa cantidad y autorizara su entrega a la compañía aérea.

Según informa la SEPI, su directora económico-financiera, María Jesús Álvarez, será observadora en los órganos de gobierno de aerolínea.

Un juzgado de Madrid revocó ayer el bloqueo de la segunda parte del rescate conforme al criterio de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, partidarias de levantar la suspensión cautelar de la entrega al no apreciar delito y para evitar la falta de liquidez.

La medida había sido tomada por la juez Esperanza Collazos durante la investigación por presunta malversación de esa ayuda pública concedida a Plus Ultra, aprobada por el Gobierno español el pasado 9 de marzo a cargo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Sin embargo, el juez en funciones de sustitución, Jaime Serret, admitió el recurso de la aerolínea, ya que, a falta del peritaje, adelantar que Plus Ultra no podrá devolver los 34 millones de euros (US$ 40 millones) es “un riesgo hipotético”.

Además, apuntaba, mantener bloqueada esa cantidad supondría “la quiebra definitiva” de la compañía, con el perjuicio para los pasajeros.

Según la SEPI, “el desembolso completo de la ayuda puede permitir a esta compañía el cumplimiento de su plan de viabilidad” y “evitar un riesgo de insolvencia definitiva que la hubiera obligado a dejar de operar, generando un evidente perjuicio a sus clientes y acreedores”.

Este asunto es motivo de polémica política en España entre el Gobierno, que dirige el socialista Pedro Sánchez, y la oposición de conservadores, extrema derecha y liberales, que cuestionan la ayuda.

Su capital social es español mayoritariamente, si bien algunos miembros del accionariado son venezolanos o tienen doble nacionalidad española-venezolana, según la propia empresa.

La aerolínea negó en su momento las acusaciones de que tenga vinculación alguna “con el chavismo u otros regímenes políticos”.

Esta fue la segunda línea aérea en España, tras Air Europa, en recibir ayuda del fondo público citado, creado en julio del 2020 para apoyar a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia del COVID-19 ha puesto en una situación difícil.