Las láminas del álbum, una tradición de la Copa del Mundo durante décadas, son escasas en Buenos Aires. El martes por la tarde, la Secretaría de Comercio de Argentina convocó al fabricante del álbum, la firma italiana Panini SpA, y a un sindicato local de quiosqueros que venden láminas, conocidas localmente como figuritas, para que alcanzaran un compromiso.

Panini dice que la demanda del álbum de la Copa del Mundo de este año ha aumentado un 40% en comparación con el último mundial, superando las expectativas y la producción de la propia empresa, de acuerdo con el diario argentino La Nación. El sindicato de quiosqueros dice que Panini no está entregando el suministro adecuado.

La intervención del Gobierno –una medida de una Administración conocida por sus enfoques poco ortodoxos a todo tipo de problemas, desde la inflación hasta las exportaciones– también habla del fanatismo local por el fútbol. La obsesión de los argentinos por las láminas en los últimos días ha llevado a una extensa cobertura mediática, comentarios virales en las redes sociales e interminables conversaciones en grupos de WhatsApp bromeando sobre la escasez.

Comenzó la reunión para evaluar la situación del mercado de figuritas del Mundial. Desde @ComercioArg abrimos un canal de diálogo entre @ukraok y @PaniniArg, poniendo a disposición nuestros equipos legales y técnicos para colaborar en la búsqueda de posibles soluciones. pic.twitter.com/upeLAtg4cD — Secretaría de Comercio (@ComercioArg) September 20, 2022

Muchos bromean diciendo que los padres que recorren frenéticamente la ciudad con sus hijos para encontrar láminas en realidad están tratando de llenar sus propios álbumes de figuritas, que requieren más láminas con cada Copa del Mundo.

Una elaborada visualización de datos publicada esta semana por La Nación estima que llenar un álbum de láminas tiene un costo promedio de 133,500 pesos (US$ 923). Los quiosqueros venden los sobres de figuritas al precio sugerido de 150 pesos, o alrededor de US$ 1, más barato que los que se venden en el sitio web de comercio electrónico MercadoLibre Inc., donde los paquetes de 10 sobres pueden costar 530 pesos cada uno. Las opciones falsificadas y del tipo “hágalo usted mismo” también son populares.

Pese a las tensiones, algunos se toman la escasez con sentido del humor. Un quiosco colocó en su puerta un letrero en nueve idiomas diciendo que no tenía figuritas de la Copa del Mundo, pero bromeó en una nota al pie de página señalando que el vecino y antiguo rival del fútbol de Argentina no clasificó para la competencia: “Chile no está en el álbum”.