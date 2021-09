“Quiero decir la verdad porque ya no puedo sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace ocho años por el estigma de la sociedad”.

Con esas palabras, publicadas el sábado en sus redes sociales, el miembro de la Convención Constituyente chilena Rodrigo Rojas Vade, quien se popularizó por su lucha contra el cáncer, reconoció que no tenía esta enfermedad, provocando un escándalo político en el país.

El activista, de 37 años, fue uno de los rostros más visibles del estallido social en Chile del 2019, considerado la antesala del actual proceso constituyente, informó BBC Mundo.

Poco después se transformó en uno de los fundadores de la Lista del Pueblo, una agrupación de independientes de izquierda que irrumpió con fuerza en las elecciones constituyentes del pasado mayo (fue la tercera fuerza más votada) y cuya victoria se interpretó como el rechazo a los partidos tradicionales.

Su campaña y discurso se articularon en torno a su enfermedad, sobre la que habló en varias entrevistas.

Rojas era uno de los vicepresidentes de la Convención Constituyente -el órgano encargado de redactar una nueva constitución para Chile-, pero renunció a ese cargo este domingo. Hasta el momento no se sabe si renunciará también a la asamblea.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido con el convencional Rodrigo Rojas Vade y empatizamos con el dolor que esta situación ocasiona”, afirmó en un comunicado la mesa directiva del órgano.

“Ante la seriedad de los hechos, hemos aceptado la renuncia que el señor Rojas ha presentado esta tarde a la vicepresidencia adjunta de la convención (...) Iniciaremos los procedimientos internos correspondientes”.

La confesión

“Cometí un error, un terrible error, no fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie. Mentí sobre mi diagnóstico, no tengo cáncer. Tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté para no enfrentarme al estigma social”, dijo Rojas Vade en un video publicado en su cuenta de Instagram, sin dar más detalles sobre la enfermedad.

“Quería pedirles perdón, profundamente, por toda la gente buena que se ve afectada por esto. A mi familia, que no tenía nada que ver, que no sabía, a los compañeros de la Convención, a los compañeros de la Lista del Pueblo, a mis amigos, a mis amigas por tener que enfrentar este momento junto conmigo”.

Rojas Vade dijo entonces que padecía una leucemia linfoblástica mixta y durante las protestas se convirtió en una de las voces críticas por los altos costos y la privatización de la sanidad chilena.

Fue fotografiado con un cartel en el que se leía la consigna: “No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio. Salud Digna para Chile”.

“Todo lo que hice lo hice fiel a mis convenciones, solo que no tuve el valor para afrontar mi realidad hasta el día de hoy, así que me vestí de la enfermedad que se llevó a mis amigos, que se llevó a mi abuelo, y que se ha llevado a mucha gente y se seguirá llevando a mucha gente”, agregó el activista en el video.

“Creo que es el momento de ser honestos, de afrontar nuestros errores. Chile está tratando de redefinirse, está tratando de renacer y tenemos que ser todos 100% honestos, transparentes para poder sacar todo esto adelante”.

Las reacciones

La confesión de Rojas desató innumerables críticas, tanto en redes sociales como dentro del oficialismo, desde donde se exige la salida del activista de la Convención Constituyente.

Según informó el diario La Tercera es posible que este lunes se discuta si Rojas debe abandonar también la asamblea.

“Lo que ha ocurrido es un daño quizás irremediable a la credibilidad de la Convención (...) Un vicepresidente que durante meses construyó su historia y su campaña disfrazado de una enfermedad que no tiene”, señaló la constituyente conservadora Marcela Cubillos, según la agencia Efe.

“Rodrigo Rojas debe renunciar de forma inmediata a la vicepresidencia de la convención. Es indignante lo que hizo. Sin esa gran mentira, Rojas no sería constituyente”, escribió el diputado de Renovación Nacional (derecha), Tomás Fuentes, en su cuenta de Twitter.

Mientras, el convencional independiente Bernardo de la Maza afirmó, según La Tercera, que “el gran embuste nos salpica a todos: a la Convención, a los constituyentes, a la política y al país. Lo único aceptable ahora es que se concrete su renuncia inmediata”.

Sin embargo, algunas figuras de izquierda mostraron su apoyo a Rojas.

“Nadie merece un escrutinio público a favor o en contra por tener una enfermedad, un abrazo grande y mucha fuerza”, manifestó la constituyente independiente Natalia Henríquez, según Efe.

“Rodrigo, muchos te admiramos y queremos. Tu mensaje es una muestra de tu humanidad”, señaló, por su parte, el alcalde izquierdista de Valparaíso Jorge Sharp.