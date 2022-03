Es poco probable que las empresas afectadas por las sanciones impuestas a Rusia y el alza del costo de la energía reciban los billones de euros en ayudas estatales que llegaron durante la pandemia del COVID-19, porque el impacto es menor, dijo la jefa de competencia de la Unión Europea (UE), Margrethe Vestager.

La semana pasada, Vestager flexibilizó las normas que permiten a las empresas obtener hasta 400,000 euros (US$ 438,520) en ayudas estatales y compensaciones de hasta el 30% de los costos energéticos, después de que miles de empresas, desde aerolíneas hasta fabricantes de automóviles, informaron de disrupciones en sus cadenas de suministro.

La funcionaria dijo a Reuters en una entrevista que hay una gran diferencia entre la situación actual causada por las sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania y la pandemia, cuando más empresas se vieron afectadas por los confinamientos nacionales, y que eso limitará la cantidad de ayuda repartida esta vez.

“Es muy pronto, pero no lo creo”, dijo Vestager, cuando se le preguntó si los gobiernos de la UE acabarían bombeando de nuevo billones de euros a las empresas afectadas por las sanciones.

“Porque no hay una especie de intervención estatal generalizada en el funcionamiento del mercado, es decir, que los Estados y los gobiernos vengan y digan a todo el mundo que hiberne”, afirmó.

Hasta ahora, Vestager ha aprobado más de 3 billones de euros (US$ 3.29 billones) en ayudas para las empresas afectadas por la pandemia, en virtud de unas normas más flexibles adoptadas hace dos años. No obstante, reiteró que esas normas no se ampliarán.