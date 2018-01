Enemigos del Kremlin asesoran a EE.UU. sobre lista de oligarcas

Algunos de los más antiguos críticos de Vladimir Putin han encontrado lo que esperan que sea una nueva herramienta para presionar a su régimen: están asesorando al Tesoro de Estados Unidos sobre a quiénes incluir en una nueva lista de oligarcas conectados con el Kremlin con el fin de que sean objeto de posibles futuras sanciones.

Tres opositores han encontrado un oído receptivo en Daniel Fried, excoordinador de políticas de sanciones del Departamento de Estado, quien ha estado ofreciendo ideas para la lista a antiguos colegas que ahora trabajan en el asunto.



El grado de influencia que han tenido podría quedar clara el 29 de enero, cuando se prevé la entrega de la lista. Aunque podría retrasarse, los millonarios rusos ya están ansiosos ante la posibilidad de que puedan estar incluidos.

"Un empresario ruso tiene que preguntarse, ¿soy parte de la maquinaria de Putin?", dijo Fried, quien ha consultado en relación con la lista a Andrei Illarionov, un exasistente del Kremlin que ahora describe al régimen como "semi totalitario"; Andrei Piontkovsky, que comparó el Kremlin de Putin con el jefe de la mafia Al Capone; y Anders Aslund, un economista en Washington que lo describió como "cleptocrático".



Los tres hombres "han criticado la agresión de Putin en el extranjero y el autoritarismo en casa. ¿Están todas esas personas descalificadas para discutir formas de contrarrestarlo?", dijo Fried.



"Guerra económica"

Su participación ha aumentado la alarma en Moscú sobre la lista, que ya ha generado amenazas de posibles represalias por parte de funcionarios rusos. Andrey Kostin, jefe de la entidad estatal VTB Group, calificó las sanciones, que también han afectado a su banco, como "guerra económica" en una entrevista con Bloomberg TV en el Foro Económico Mundial en Davos esta semana.

La lista fue ordenada en una ley aprobada el verano pasado, a pesar de las objeciones de la Casa Blanca, que hizo más difícil levantar las sanciones impuestas por la crisis de Ucrania e instó a imponer más restricciones para castigar a Rusia por su supuesta intervención en las elecciones de 2016.



La ley ordenó que el Tesoro elabore un informe que enumere "los oligarcas y figuras políticas extranjeras más importantes de la Federación de Rusia, según lo determinen su cercanía al régimen ruso y su patrimonio neto".

Un portavoz del Tesoro declinó comentar sobre el proceso más allá de decir que están trabajando con la Oficina del Director de la Inteligencia Nacional y el Departamento de Estado en la lista de oligarcas.

Aunque la lista no impone ninguna sanción inmediata, los ricos y poderosos de Rusia han estado luchando para encontrar formas de evitar formar parte de ella, de acuerdo con magnates y abogados involucrados en los esfuerzos. El hecho de que estos antiguos enemigos del Kremlin estuvieran proporcionando asesoramiento ha aumentado aún más la preocupación.

"Estos son personajes odiosos", dijo Konstantin Kostin, asesor político del Kremlin, en referencia a los críticos de Putin. "Lo que se necesita aquí es trabajo de expertos que puedan hacer un trabajo objetivo".



"Cientos" de nombres

Si bien las propuestas del grupo al Tesoro no incluyen individuos específicos, "todos conocen muchos de los nombres", dijo Aslund, quien agregó que la lista debe incluir a 40-50 personas para maximizar el impacto. "Para nombrar y avergonzar, no deben ser demasiados", dijo. Illarionov, por otro lado, pidió que fueran "cientos". La ley exige que los miembros de la familia también sean incluidos, con evaluaciones de sus propiedades.El Congreso no estará satisfecho con menos de 100 nombres, dijo una persona en la legislatura de EE.UU. involucrada en el proceso.

"Aquellos que terminen en la lista cerrarán filas en torno a Putin, pero cientos de otros se asustarán", dijo Mikhail Khodorkovsky, que era el hombre más rico de Rusia hasta que el Kremlin lo despojó de su gigante petrolero Yukos y lo condenó por cargos de fraude. "Entre cuarenta y sesenta nombres en la ’lista del Kremlin’ son suficientes para asustar al resto".Fried y los tres oponentes de Putin describieron su enfoque en un artículo de noviembre en el sitio web del Atlantic Council, el centro de estudios de Washington donde Fried trabaja actualmente.

"Les proporcionamos un marco" para crear la lista, dijo Illarionov.



Los amigos cercanos de Putin que ya han sido sancionados, como los multimillonarios Gennady Timchenko y Arkady Rotenberg, son candidatos obvios para ser incluidos. Los hijos de informantes del Kremlin y los altos funcionarios que obtuvieron empleos en compañías estatales son otra categoría, junto con "personas que mantienen dinero por Putin", dijo Aslund.

Entre los llamados “hijos de oro” que aún no han sido sancionados están Sergei Ivanov Jr., máximo ejecutivo de la minera de diamantes Alrosa e hijo del ex director de la administración presidencial, y Dmitry Patrushev, máximo ejecutivo de la prestamista estatal Rosselkhozbank, cuyo padre Nikolai es secretario del Consejo de Seguridad del Kremlin.



- Con la colaboración de Ilya Arkhipov y Jennifer Epstein.