Empresa china comienza plan para instalar millonaria planta siderúrgica en Bolivia

El gobierno boliviano arrancó este martes la construcción de una planta siderúrgica en el megayacimiento de hierro del Mutún , uno de los depósitos más grandes del mundo, que tendrá un costo de 546 millones de dólares, a cargo de la estatal china Sinosteel Equipment.

Su edificación y puesta en marcha tendrá un plazo de 30 meses, y la planta estará totalmente operativa en 12 meses más.

"Estamos dando el paso más grande en la siderúrgica de nuestro país, porque siempre se pensó simplemente en explotar y exportar hierro y prácticamente no desarrollar la siderúrgica", afirmó desde el Mutún, en la frontera con Brasil, el ministro de Minería, César Navarro.

El presidente Evo Morales , quien llegó para el acto ceremonial, dijo que "la planta siderúrgica del Mutún dará 194 toneladas al año de barra de construcción de hierro corrugado y liso con destino exclusivo al mercado interno".

La china Sinosteel Equipment se adjudicó la megaobra en marzo de 2016, tras ganar una licitación a su compatriota Henan Complant Mechanical.

El proyecto de 546 millones de dólares, incluye un crédito del gobierno de China de 422 millones de dólares, y una contrapartida nacional, más unos 50 millones de dólares de capital de operación.

El lanzamiento del proyecto surge tras el fracaso del contrato firmado entre Bolivia y la siderúrgica india Jindal Steel and Power, que se adjudicó en el 2007 el rico yacimiento de Mutún, con la promesa de invertir US$ 2,100 millones en los primeros 10 años, aunque no cumplió acuerdos.

Según estimaciones oficiales, el Mutún alberga una reserva de 40,000 millones de toneladas de hierro y 10,000 millones de toneladas de manganeso.