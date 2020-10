El embajador de Bielorrusia en Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, Vladímir Astapenko, renunció a su cargo por considerar que la “falta de legitimidad” del presidente de su país, Alexandr Lukashenko, no le permite ejercer su labor.

“La falta de legitimidad internacional del jefe de Estado no me permite, tanto como diplomático como patriota, continuar cumpliendo concienzudamente las labores de embajador estando subordinado a una persona que no tiene derecho a expresar la voluntad del pueblo bielorruso”, declaró Astapenko al portal independiente TUT.by.

Explicó que después de la toma de posesión no anunciada de Lukashenko el pasado 23 de setiembre -tras unas elecciones presidenciales el 9 de agosto no reconocidas por la oposición y Occidente- ya presentó su renuncia en base a un artículo del Código de Trabajo, pero no recibió ninguna respuesta.

Por ello, el martes presentó una nueva renuncia esgrimiendo un artículo relacionado con “violaciones de la legislación por parte del empleador que impiden el desempeño de mi trabajo en virtud del contrato de trabajo”, precisó el diplomático de carrera.

Astapenko, nombrado embajador en Argentina en el 2018 y más tarde también en Chile, Paraguay y Perú, considera que la falta de legitimidad de Lukashenko se deriva de una serie de violaciones de los derechos y las libertadas fundamentales de los bielorrusos.

Cita el medio entre otras violaciones la “obvia falsificación del resultado de las elecciones”, la reacción “injustificadamente dura” de los cuerpos de seguridad contra protestas pacíficas legítimas, y el retraso ilegal en la apertura de casos penales por asesinato, tortura, violencia, detenciones arbitrarias y otros delitos.

Después de los comicios, en los que Lukashenko se hizo con un sexto mandato con más del 80% de los votos frente a solo el 10% de la líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, estalló una ola de protestas ciudadanas y de la oposición en Bielorrusia, para exigir la renuncia del mandatario que dura ya casi tres meses.

Las protestas han estado marcadas por su carácter pacífico por parte de los manifestantes y por el uso excesivo de la fuerza y de equipamiento especial por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar y detener a los congregados.

También hubo al comienzo denuncias de tratos crueles en centros de detención e incluso de tortura por las víctimas, testigos y organizaciones internacionales de derechos humanos.