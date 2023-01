De acuerdo a la información, Musk, de 51 años, ha visto cómo su riqueza se redujo a US$ 137,000 millones después de que las acciones de Tesla se desplomaran en las últimas semanas, incluida una caída del 11% el martes (27 de diciembre), según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Su fortuna alcanzó su punto máximo en US$ 340,000 millones el 4 de noviembre de 2021, y siguió siendo la persona más rica del mundo hasta que Bernard Arnault, el magnate francés detrás de la potencia de artículos de lujo LVMH, lo superó en diciembre.

El hito del número redondo refleja cuán alto se disparó la fortuna de Musk durante la subida de los precios de los activos durante la era de la pandemia del dinero fácil. Tesla superó una capitalización de mercado de US$ 1 billón por primera vez en octubre de 2021, uniéndose a compañías de tecnología ubicua Apple, Microsoft, Amazon.com y la matriz de Google, Alphabet Inc., a pesar de que sus vehículos eléctricos representaron solo un astilla del mercado automotriz en general.

Ahora, el dominio de Tesla en el mercado de los autos eléctricos, la base de su elevada valorización, está en peligro a medida que los competidores se ponen al día. Ofrece a los consumidores estadounidenses un descuento excepcional de US$ 7,500 para recibir sus dos modelos de mayor volumen antes de fin de año, al tiempo que, según se informa, reduce la producción en su planta de Shanghai.

Mientras tanto, con la intensificación de la presión sobre Tesla, Musk ha estado preocupado por Twitter, que adquirió por US$ 44,000 millones a fines de octubre. Su enfoque consistió en moverse rápido y romper cosas, como despedir al personal y luego pedirles que regresen, y aplicar políticas de contenido al azar para justificar la prohibición de las cuentas de algunos periodistas destacados que lo cubren.

La caída de las acciones de Tesla ha sido tan pronunciada (las acciones cayeron un 65% en 2022) y Musk ha vendido tanto este año para ayudar a cubrir su compra de Twitter que ya no son su mayor activo, según el índice de riqueza de Bloomberg.

La participación de Musk en su empresa cerrada Space Exploration Technologies Corp., de US$ 44,800 millones, supera su posición de aproximadamente US$ 44,000 millones en acciones de Tesla (todavía tiene opciones por un valor estimado de US$ 27,800 millones). Musk ahora posee el 42.2% de SpaceX, según una presentación reciente.

El magnate nacido en Sudáfrica, por su parte, ha descartado las preocupaciones sobre Tesla y ha recurrido repetidamente a Twitter para criticar a la Reserva Federal por aumentar las tasas de interés al ritmo más rápido en una generación.

“¡Tesla está mejor que nunca!”, tuiteó Musk el 16 de diciembre. “No controlamos la Reserva Federal. Ese es el verdadero problema aquí”, ironizó.

Sin embargo, el multimillonario, que anteriormente había pedido mucho dinero prestado contra su participación en Tesla, también advirtió recientemente sobre los peligros de pedir dinero prestado cuando los mercados entran en pánico.

“Realmente recomendaría a las personas que no tengan deudas en un mercado de valores volátil y, desde el punto de vista del efectivo, que se mantengan secos”, dijo.

Con información de Bloomberg