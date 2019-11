El salario mínimo de Venezuela, equivalente a unos US$ 5 mensuales, alcanza para cubrir solo el 2% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) cuyo costo ronda los US$ 300, informó este miércoles Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas).

“Una canasta alimentaria que está por el orden de los US$ 300; usted necesita US$ 300 para poder comer y US$ 600 para poder cubrir los gastos esenciales”, dijo a periodistas el investigador al término de un foro sobre el “colapso” del país.

Meza subrayó que aunque el Gobierno de Nicolás Maduro casi cuadruplicó el sueldo mínimo legal entre septiembre y octubre, este monto hoy equivale a US$ 5 nada más debido a la hiperinflación y a la depreciación acelerada de la moneda local, el bolívar.

“La mayoría de los venezolanos estamos en una situación de déficit, de carencia, en la cual todos estamos sometidos en una situación de precariedad hasta en lo que vas a comer”, sostuvo.

Explicó que el salario mínimo, que devenga la mayoría de trabajadores y todos los pensionistas del país, tiene “un déficit de 98%” respecto al costo de la CBA, pese a que la Constitución venezolana obliga a cubrir ese monto.

Cendas estima que cerca del 90% de la población no es capaz de costear una buena alimentación, aun con la ayuda de las remesas que envían los casi 5 millones de venezolanos que abandonaron su país en los últimos años huyendo de la crisis.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó ayer que en términos absolutos Venezuela es el país donde más ha subido la desnutrición, que pasó de 2.9 millones de personas entre 2013-2015 a 6.8 millones en el periodo 2016-2018.

La ONU también estima que en medio de la crisis nacional 1 de cada 4 venezolanos requiere asistencia humanitaria urgente.