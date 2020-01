El príncipe Enrique y su esposa Meghan dejarán de ser miembros de la Familia Real, renunciarán a sus títulos nobiliarios y dejarán de recibir dinero de las arcas públicas a partir de la primavera, tras su decisión de abandonar sus responsabilidades como miembros de la Familia Real, informó el Palacio de Buckingham este sábado.

“Después de muchos meses de conversaciones y de discusiones recientes, me agrada anunciar que hemos encontrado juntos un modo constructivo y de apoyo para mi nieto y su familia”, dice el comunicado de Buckingham nombre de Isabel II dado a conocer este sábado.

“Según lo acordado en este nuevo pacto, (Enrique y Meghan) comprenden que es necesario que renuncien a sus deberes reales, incluidos los nombramientos militares oficiales. Ya no recibirán fondos públicos por sus funciones reales”, agrega el documento oficial.

Con esta decisión, Enrique y Meghan seguirán siendo los duques de Sussex, y como tales podrán continuar apadrinando todas aquellas organizaciones y proyectos sociales en los que ya están involucrados.

Sin embargo, ya no podrán encabezar sus nombres con las siglas H. R. M. (His o Her Royal Majesty, Su Alteza Real), y en consecuencia ya no serán considerados representantes de la reina ni de la Monarquia británica.

El duque y la princesa de Sussex han manifestado además su intención de devolver los 2,4 millones de libras (USD3 millones) de dinero público recientemente recibido para la reforma de su residencia oficial, Frogmore Cottage, en la que seguirán viviendo cuando estén en Reino Unido.

Acompaña al comunicado del Palacio de Buckingham un comunicado personal de Isabel II en el que la reina expresa su “satisfacción” por haber logrado “una vía constructiva” para resolver la situación después de que la pareja expresara su intención de independizarse de la Casa Real.

“Enrique, Meghan y Archie siempre serán miembros queridos de mi familia”, destacó.

Con información de Agencias.