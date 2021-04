El gasto total global en vacunas contra el COVID-19 está proyectado en US$ 157,000 millones al 2025, debido a los masivos programas de inmunización que se llevan a cabo y a la necesidad de “dosis de refuerzo” cada dos años, indicó un reporte de la compañía de datos de salud IQVIA.

La estadounidense IQVIA Holdings Inc, que provee datos y análisis para la industria médica, dijo que espera que la primera ronda de vacunaciones contra el COVID-19 alcance al 70% de la población mundial a fines del 2022.

Es probable que las dosis de refuerzo se administren más adelante cada dos años, dijo en informe, basado en los datos actuales sobre el efecto inmunizador de las fórmulas.

Estados Unidos se está preparando para la posibilidad de que se requiera una dosis de refuerzo entre nueve y 12 meses después de que las personas recibieron la inoculación completa de dos dosis contra el COVID-19, dijo a inicios de este mes un funcionario de la Casa Blanca.

Pfizer Inc también ha dicho que podrían necesitarse dosis de refuerzo dentro de 12 meses.

Está previsto que el gasto en vacunas sea el más alto este año, con US$ 54,000 millones, dado que las campañas de vacunación están activas en todo el mundo. Se estima que el monto descienda hasta llegar a US$ 11,000 millones en el 2025, ya que la creciente competencia y los volúmenes de vacunas causarán una disminución de sus precios, dijo Murray Aitken, vicepresidente senior de IQVIA.

El pronóstico para ese crecimiento meteórico en las ventas de nuevas clases de fármacos y vacunas no tiene precedentes, pero es de alguna manera similar a los US$ 130,000 millones desembolsados para encontrar y comercializar una terapia contra la hepatitis C entre el 2014 y 2020, dijo Aitken en una entrevista.

El gasto previsto en vacunas contra el COVID-19 representa el 2% de los casi US$ 7 billones que se estima se desembolsarán en todas las medicinas recetadas durante el periodo al 2025, dijo el reporte.

Excluyendo el costo de las vacunas contra el COVID-19, el gasto total en medicamentos se calcula en una baja de US$ 68,000 millones en el transcurso de seis años respecto al periodo 2020 al 2025 si no hubiera ocurrido la pandemia, de acuerdo al informe.

“Si bien las vacunas contra el COVID-19 tendrán un costo de US$ 157,000 millones en los próximos años, ese es un pequeño precio que se pagará en relación al costo humano de la pandemia”, dijo Aitken.