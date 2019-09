¿Cuál es la mayor incógnita respecto al 2020? Es lo que le sucede a un partido político que se opone a la forma en que los partidos siempre han actuado.

He aquí un ejemplo. Los miembros del Congreso generalmente trabajan duro para representar a sus distritos. En particular, intentan obtener beneficios que pueden llevar a casa y presumir de ellos. Los constituyentes terminan escuchando cosas buenas sobre sus representantes y, por lo tanto, tienden a votar por ellos, todo sigue igual.

De ahí la ventaja de la ocupación del cargo. Sin embargo, en la era de la polarización partidista, ese “todo sigue igual” se aplica cada vez menos porque los votantes apoyan principalmente al candidato de su partido, al punto que la ventaja del que ocupa el cargo parece estar a punto de desaparecer.

Pero, ¿qué sucede cuando los titulares en sus cargos apoyan activamente las políticas que eliminan proyectos valiosos de sus distritos? Esto es lo que está sucediendo con la decisión del presidente Donald Trump de transferir fondos asignados al sector militar para pagar su muro fronterizo (sí, el que se suponía que México debía pagar y que el Congreso reiteradamente no ha financiado).

Por ahora, estas transferencias parecen estar causando mucho revuelo en la prensa en los estados afectados, incluidos algunos con senadores republicanos potencialmente vulnerables. Si esto fuera un fracaso habitual para obtener fondos para proyectos, diría que no es un gran problema; ciertamente no es algo que los votantes recriminarían a sus representantes.

Pero realmente no podemos decir eso en este caso. Esta no es una oportunidad perdida, es un esfuerzo deliberado para quitar algo que previamente se había asegurado. Claro, Trump es quien lo hace. Pero no es que los republicanos en el Congreso puedan decir que hicieron todo lo posible para detenerlo.

Y este no es un incidente aislado. Las guerras comerciales de Trump, que están perjudicando activamente a las industrias nacionales, son similares. Entonces, es su decisión conducir una presidencia tan extremadamente partidista que muy pocas personas fuera del Partido Republicano piensan que está haciendo un buen trabajo.

Claro, todos los políticos tienen que tomar decisiones difíciles que beneficiarán a algunos electores y a otros no. Pero este presidente parece ser mucho más imprudente al respecto que, tal vez, Jimmy Carter. En aquel entonces, los demócratas en el Congreso reaccionaron luchando contra Carter. Eso no funcionó. Ahora los republicanos intentan lo contrario. Quizás tengan éxito. Pero es muy posible que no haya buenas alternativas disponibles para ellos en este momento.

Por Jonathan Bernstein

