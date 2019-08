Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba reunido el lunes con funcionarios argentinos para analizar el plan económico del gobierno y luego mantendrá un encuentro con los asesores del principal candidato presidencial de la oposición.

La delegación del FMI, encabezada por Roberto Cardarelli, se reunía por segunda vez en tres días con funcionarios del Ministerio de Economía.

Después lo hará con el economista Guillermo Nielsen y otros allegados al centroizquierdista Alberto Fernández, quien el 11 de agosto obtuvo un amplio triunfo en las primarias sobre el conservador presidente Mauricio Macri, quien busca la reelección el 27 de octubre.

La victoria de Fernández -quien en la fórmula electoral está acompañado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) - sacudió al mercado generando una depreciación del peso de más del 20% en un contexto de recesión económica y con una inflación de 25.1% en los siete primeros meses del año, lo que se interpretó como una reacción negativa de los inversores ante el eventual regreso del populismo kirchnerista.

Argentina recibió en 2018 un préstamo del FMI por más de US$ 56,000 millones en medio de una crisis cambiaria y económica y se comprometió a aplicar políticas de ajuste para lograr el déficit cero este año.

Se espera que próximamente el Fondo avance con el país sudamericano en una revisión del programa económico antes de hacer un nuevo desembolso millonario en el marco del acuerdo firmado con el gobierno de Macri para concesión del préstamo.

Fernández ha criticado ese acuerdo y señalado que debido a los problemas económicos que sufre Argentina habrá que “sentarse a negociar” el cronograma de pagos de 2020 y 2021. Sin embargo, ha descartado que en caso de llegar a la presidencia declare un cese de pagos.

En tanto, los economistas que asesoran a Fernández manifestaron su preocupación por el “nivel decreciente de las reservas internacionales” y la "preocupante pasividad" del organismo ante los “incumplimientos" de las metas pactadas con Macri.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirmó luego de un encuentro el sábado con funcionarios del FMI que el gobierno ha cumplido “todo el acuerdo” y no habría motivos para que el organismo no entregue un nuevo desembolso por más de US$ 5,000 millones.

En las primarias Fernández se impuso con 47.6% de los votos y más de 15 puntos porcentuales sobre Macri, situándose a los ojos de los mercados como favorito para la primera vuelta electoral.

Según analistas, los inversores temen que el regreso del kirchnerismo conlleve a una reinstalación de las políticas intervencionistas y los controles de cambio y precios, lo que ha sido descartado por Fernández.

La volatilidad cambiaria luego de las primarias se desaceleró en los últimos días tras un incipiente diálogo entre Macri y Fernández. El dólar cerró el lunes a 57 pesos por unidad respecto del viernes, cuando cotizó al mismo valor, en el estatal Banco de la Nación Argentina.