Diversos médicos consideraron por décadas que el nivel de “colesterol bueno” indicaba el riesgo de enfermedad cardíaca entre los adultos de diferentes grupos raciales y étnicos; sin embargo, un estudio publicado esta semana cuestiona ello.

En este análisis -apoyado por los Institutos Nacional de Salud (NIH) y publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology- sostienen que los niveles bajos de lipoproteína de alta densidad (HDL, por sus siglas en inglés), conocido como “colesterol bueno”, revelan un riesgo mayor de ataque cardíaco o muertes vinculados al corazón entre los adultos blancos; no obstante, en los afroamericanos no es válido.

Los investigaron no hallaron una relación entre los niveles altos de HDL y una disminución del riesgo cardiovascular en estos grupos .

“El objetivo del estudio fue entender esta vinculación establecida por mucho tiempo que describe al HDL como colesterol beneficioso, y si esto es válido para todos los grupos étnicos”, sostuvo Nathalie Pamir, profesora en el Instituto Cardiovascular Knoght de la Universidad Oregón de salud y Ciencia en Portland y autora principal de la investigación.

También añadió que “es algo aceptado comúnmente que los niveles bajos de colesterol HDL son un detrimento, sea cual sea la raza”

Cabe señalar que, los estudios anteriores en relación a la percepción de los niveles de colesterol bueno y la salud cardíaca fueron realizados a participantes de tez blanca en la década de 1970.

El estudio comprendió con la participación de cerca a 23,901 adultos -entre afroamericanos y blancos- en un periodo de 10 a 11 años que contenían características idénticas como la edad, niveles de colesterol, entre otros.

Del total mencionado, 664 afroamericanos y 951 blancos sufrieron un ataque cardíaco o fallecieron por este mal.

Es más, los adultos con niveles aumentados de lipoproteína de baja densidad (LDL, en inglés) y de triglicéridos presentaron riesgos levemente mayores de enfermedad cardíaca. Esto coincidió con investigaciones anteriores.

(Con información de EFE)