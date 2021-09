El fabricante de autopartes Jatco Ltd., propiedad mayoritaria de Nissan Motor Co., dijo que los problemas de la cadena de suministro no durarán mucho más y que los fabricantes de automóviles podrán aumentar la producción nuevamente este año fiscal.

“Los fabricantes de automóviles definitivamente se recuperarán en el segundo semestre” del año hasta marzo, dijo el director ejecutivo de Jatco, Teruaki Nakatsuka , en una entrevista, y señaló que las interrupciones de la cadena de suministro causadas por la pandemia y la escasez global de semiconductores están “más allá de todas nuestras expectativas” y son de “fuerza mayor”.

Por ahora, los fabricantes de automóviles continúan luchando contra la escasez global de chips. Nissan y empresas como Ford Motor Co., Stellantis NV y General Motors Co. inactivaron la operación de algunas de sus fábricas.

IHS Markit pronostica que la escasez de semiconductores se extenderá hasta el próximo año, una opinión compartida por la directora ejecutiva de GM, Mary Barra .

“Algunos países están en la vía de la recuperación, hay demanda de automóviles y vemos nuevos desarrollos como la electrificación”, dijo Nakatsuka . La crisis de chips ha paralizado el suministro más que eventos pasados como terremotos, tifones e inundaciones, dijo.

Jatco, en donde Mitsubishi Motors Corp. y Suzuki Motor Corp. también poseen participaciones, suministra transmisiones a fabricantes automotriz. Algunas de las piezas se adquieren en países del sudeste asiático como Malasia y Tailandia, donde la producción industrial se ha visto afectada por brotes de coronavirus.

Nissan interrumpió temporalmente la producción en una planta en Tennessee el mes pasado debido al cierre de un proveedor de Malasia, y el director ejecutivo, Makoto Uchida , advirtió que este trimestre “será muy difícil”.

La producción global del fabricante de automóviles japonés cayó un 27% el año pasado a 3.6 millones de vehículos, mientras que la ganancia operativa de Jatco cayó un 34% en el año fiscal hasta marzo a 18,600 millones de yenes (US$ 169 millones).

Toyota Motor Corp. dijo que recortará la producción en un 40% debido al COVID-19 y su impacto en los proveedores. Los pequeños fabricantes de automóviles japoneses también se han visto afectados: Suzuki va a detener las operaciones en las fábricas japonesas durante varios días en septiembre, mientras que Mazda Motor Corp. suspenderá el trabajo en sus plantas de Tailandia y México.