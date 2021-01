Museos vacíos y yacimientos arqueológicos desiertos: el 2020 ha dado la vuelta a los museos y los yacimientos arqueológicos. Las aglomeraciones y el bullicio han dado paso al mutismo y con él a millones de euros en pérdidas en un año nefasto para el sector.

Durante meses ni un alma ha pisado Machu Picchu, el Partenón, la Gran Muralla, la Capilla Sixtina o las galerías del Louvre; museos y emblemáticos yacimientos de todo el mundo dijeron adiós a un 2020 en el que han visto esfumarse todas sus previsiones.

Hace justo un año, la situación era diametralmente diferente. Muchos museos y yacimientos arqueológicos superaban en los primeros meses del año sus previsiones, como el Louvre parisino y el Prado madrileño, que registraron más público que en el ejercicio anterior aupados por caras macroexposiciones.

Los confinamientos, las restricciones internacionales de movimiento y los aforos reducidos han dado al traste con todas las previsiones del 2020, y 2021 no se presenta mucho mejor. Actualmente más de la mitad de los museos europeos están cerrados desde la segunda ola cuando el mundo se ve amenazado por una tercera.

Efe repasa la situación de los más emblemáticos enclaves históricos y centros de arte del mundo.

Italia, entre los más afectados

Italia, uno de los países con más atractivos culturales y también uno de los más azotados por la pandemia, ha visto como en el 2020 algunos de sus atracciones más emblemáticas ha sustituido las masas de turistas internacionales por un puñado de visitantes, casi siempre nacionales.

El Coliseo, uno de sus emblemas, ha sufrido una pérdida de 5 millones de visitantes en el 2020 y ha ingresado 50 millones de euros menos. En el 2019 lo pisaron 7.5 millones de personas (20,000 de media al día), y obtuvo unos ingresos de 53.5 millones de euros.

Idéntico descalabro han sufrido los Museos Vaticanos, que han perdido el 90% de sus ingresos. De 7 millones de euros y 6.75 millones de visitantes en el 2019 han pasado a 1.3 millones de visitas y cerca de 700,000 euros un año después, una caída de 90%.

Italia cerró todos sus centros de arte y museos durante la primera ola y volvió a hacerlo con motivo de la segunda, por lo que actualmente están cerrados.

La Tate: Londres no se recuperará hasta el 2024

Los cuatro museos de la Tate recibieron en el 2020 solo un millón de visitantes, una octava parte que en el 2019. Este descalabro se traduce en unas pérdidas de ingresos propios de unos 56 millones de libras (62 millones de euros).

La institución ha anunciado que tendrá que reducir un 12% de su plantilla (unos 120 empleos) para “sobrevivir a la crisis”, algo que también han anunciado otros grandes museos como el Guggenheim de Nueva York. El camino de la recuperación “será largo”, asegura su directora, Maria Balshaw, que cree que el turismo de Londres no volverá a alcanzar niveles previos “hasta el 2024 o 2025”.

Atenas, la Acrópolis se queda vacía

La imponente Acrópolis ha corrido similar suerte que otros yacimientos, las masas de turistas desaparecieron con el confinamiento y con la reapertura no volvieron. Según la Autoridad Estadística Helénica (Elstat), el sitio arqueológico recibió 374,520 visitantes de enero a julio, una caída de 81.5% respecto al mismo periodo del 2019, los ingresos se han reducido en sintonía, a 3.2 millones de euros, 88.3% menos.

El Museo de la Acrópolis, ubicado a los pies de la colina, registró datos parecidos: en los siete primeros meses del 2020 dio la bienvenida a 218,406 visitantes (78.9% menos) y unos ingresos de 665,548 euros (87.2% menos).

Nueva York: el MET vaticina US$ 150 millones de pérdidas

El Museo Metropolitano de Nueva York, el más grande de Estados Unidos, calcula que sus pérdidas del año pasado serán de unos US$ 150 millones (unos 122.4 millones de euros). En el año fiscal del 2020 (que abarca del 2019 a junio del 2020), la cifra de visitantes disminuyó a 4.1 millones, frente a los 6.3 del periodo anterior.

El director del museo, Max Holloin, reconocía en agosto, cuando reabrió el museo, las dificultades a las que hacía frente la institución. Reabría con un aforo del 25%: “No creo ni que lleguemos a eso”, confesó, ante la falta de visitantes foráneos.

Rusia: museos moscovitas pierden dos de cada tres visitantes

Los museos rusos sufren un descalabro similar. El Hermitage, el segundo museo más grande del mundo, ha pasado de 4.9 millones de visitas (2019) a tan solo 836,000 este año; el Pushkin no llega a un tercio respecto al año anterior (1.5 millones frente a medio millón) y la Galería Tretiakov rozó un millón de visitas, frente a 2.8 millones de un año antes.

China, control máximo de seguridad en la muralla

Mientras el resto del mundo se confinaba en marzo, en China lo hacían en enero. La Gran Muralla, una de sus atracciones turísticas más visitadas, echó el cierre a finales de enero y reabrió en primavera, por tramos.

Una de las secciones de la muralla más visitada, la de Mutianyu, recibió 1.7 millones de visitantes en el 2019, lejos de los 440,000 de todo el 2020. Los ingresos cayeron en consonancia: de 170 millones de yuanes (US$ 26.3 millones, 21.35 millones euros) en el 2019 a 60 millones de yuanes (US$ 9.29 millones, 7.54 millones de euros) en el 2020.

Las medidas de seguridad que se impusieron en la reapertura para visitar la emblemática construcción fueron muy meticulosas.

En la sección de Badaling, la más cercana a Pekín y una de las más visitadas, fue la primera en recibir turistas bajo estrictas medidas de seguridad. Al aforo limitado y la obligatoriedad de llevar mascarilla se sumó un acceso con tres controles de temperatura y dos controles de código QR en el móvil para certificar el buen estado salud de los visitantes.

París pierde tres de cada cuatro visitantes de sus museos

Los museos franceses han sufrido dos confinamientos en el 2020 y ahora mismo están cerrados.

El año comenzó con datos extraordinariamente positivos para el Louvre, el más visitado del país: en los dos primeros meses del 2020 la exposición de Leonardo da Vinci hizo que aumentaran las visitas un 17% respecto al 2019. Pero la pandemia le ha hecho perder en total un 72% de los visitantes frente al 2019: de 9.6 millones de pasa a 2.7 millones de visitas.

El Pompidou calca la estadística, ha registrado también un 72% menos de afluencia y registra pérdidas de 20 millones de euros (US$ 24.5 millones), lo que ha podido compensar con el aplazamiento de exposiciones (11 millones) y la partida de 9 millones de euros que le ha proporcionado el Estado.

Egipto: el COVID pospone la apertura del Gran Museo Egipcio

En el 2020, sólo 3.6 millones de personas visitaron Egipto y 2.3 millones de estas personas lo hicieron en los primeros dos meses del año, antes del estallido de la pandemia. En el 2019, la cifra se multiplicaba por 4.

“Empezamos un 2020 muy exitoso y a mediados de marzo todo se paró”, señaló en junio el ministro egipcio de Antigüedades y Turismo, Khaled al Anany.

El turismo cultural del país todavía no se había recuperado de la profunda crisis que comenzó con la revolución del 2011 y aún no ha logrado recuperar los 14.7 millones de turistas que visitaron el país en el 2010, aunque los datos iban progresando año tras año.

La pandemia ha dado al traste con la inauguración del Gran Museo Egipcio (GEM), que estaba previsto que abriera sus puertas a finales del 2020 junto a las pirámides de Guiza, y que lo hará en una fecha aún sin determinar en el 2021.

España, pérdidas millonarias y más visitantes locales

Los principales museos españoles han perdido una media de 70% de visitantes en el 2020, unos datos que se corresponden con la caída de turistas, el confinamiento y las restricciones de aforo. Los museos españoles permanecen abiertos pese a que España es uno de los países más azotados por la segunda ola y ve llegar la tercera.

El Museo del Prado, el quinto museo más grande del mundo, estima unas pérdidas de 20 millones de euros (US$ 24.5 millones) para el 2020, y en el Reina Sofía, donde se ubica el famoso “Guernica” de Picasso, la recaudación por venta de entradas ha pasado de más de 5 millones de euros (US$ 6.1 millones) en el 2019 a apenas un millón (US$ 1.2 millones) en el 2020.

Algunos museos privados como la Fundación Joan Miró de Barcelona ha pasado por una difícil situación por la caída del turismo y han tenido que pedir ayuda a instituciones públicas y privadas para asegurar su supervivencia.

México: Chichen Itza pierde dos de cada tres turistas

Uno de los principales atractivos turísticos de Yucatán cerró de abril a setiembre. En todo el año solo recibió 823,165 visitantes, según las estadísticas mensuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mientras que en el 2019, lo hicieron 2.3 millones.

Perú: Machu Picchu baja un 80% de visitas

Machu Picchu, la joya turística de Perú, ha visto pasear por sus muros este año a sólo 274,561 visitantes, una cifra muy por debajo del 1.5 millones del año anterior, y que supone una caída de 80% de afluencia.

El famoso sitio arqueológico cerró en marzo y reabrió sus puertas en noviembre, aunque con un aforo de 50%. Solo pueden visitarlo 2,244 personas al día. Las pérdidas por la falta de visitas se traducen en más de S/ 160 millones (unos US$ 44 millones, casi 40 de euros) de ingresos, según datos del Ministerio de Cultura de Perú.

Holanda: el Rijksmuseum pierde 1 millón de euros por semana

El Rijksmuseum de Ámsterdam, que permanece cerrado por las restricciones de la segunda ola, es uno de los museos más visitados de Europa por sus obras de Rembrandt y Vermeer, pero en el 2020 acogió una cuarta parte del total de visitantes del año anterior: sólo acudieron a sus exposiciones 675,000 personas frente a los 2.7 millones del 2019, el número más bajo de visitantes desde 1964.

Antes, la mayoría de los interesados en el museo eran turistas extranjeros, ahora la mitad del público de la pinacoteca son niños en excursiones de colegio (20%) y vecinos de la ciudad (26%).

El museo estima que pierde 1 millón de euros (US$ 1.2 millones) por semana -en comparación con el 2019-, pero ha conseguido superar el año gracias al apoyo del gobierno neerlandés, que puso a disposición de los museos cerca de 300 millones de euros adicionales (US$ 367.4 millones) para apoyar al sector cultural en el 2020.