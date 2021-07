La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que las empresas estadounidenses deben brindar apoyo crucial para presionar al Congreso y lograr que apruebe una reformulación global de los impuestos corporativos, lo que ayudaría a superar la oposición republicana que podría ralentizar o interrumpir la ratificación de un acuerdo respaldado por el Grupo de los 20 durante el fin de semana.

“Como el lado republicano buscará proteger los intereses comerciales de las empresas, creo que las compañías le dirán a los miembros del Congreso, por favor aprueben esto”, dijo Yellen el martes en una entrevista en Bruselas, finalizando su semana de viaje en Europa.

En la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 en Venecia, a la que asistió Yellen, los países dieron luz verde a un pacto preliminar que reformularía la forma en que los países gravan a las multinacionales.

El acuerdo también fue respaldado por 132 naciones en conversaciones lideradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. No obstante, enfrenta desafíos en Washington, donde la Administración cuenta con que el Congreso apruebe una legislación que alinee completamente a EE.UU. con el acuerdo.

Yellen había aclarado en Venecia que esperaba que la alícuota mínima, también conocida como Pilar 2, se incluyera en un proyecto de ley de presupuesto acelerado que se presentará al Congreso este año y que no requiere el apoyo de los republicanos.

Pero enfatizó en la entrevista que muchos líderes empresariales multinacionales han apoyado el acuerdo porque podría brindarles más certeza sobre los impuestos y las reglas impositivas.

No está claro si se necesitará una votación de dos tercios del Senado sobre la parte del plan de dividir las ganancias de las grandes empresas, lo que dificulta mucho más la aprobación. Esa parte se conoce como Pilar 1.

Apoyo bipartidista

Yellen mantiene las esperanzas de que los republicanos apoyarán el plan, de ser necesario.

“Dentro de un año o más, si surge el Pilar 1 y necesita alguna acción del Congreso, no partiré suponiendo que sería imposible lograrlo de forma bipartidaria”, dijo en la entrevista.

El acuerdo establecería una alícuota mínima de al menos 15% para evitar que las empresas se reubiquen en paraísos fiscales, y establecería un sistema para compartir algunos de los impuestos sobre las ganancias de las empresas internacionales más grandes según el lugar donde operan y no donde tienen su sede.

Yellen enfatizó repetidamente que el acuerdo ayudaría a los países a capturar más ingresos fiscales de las grandes empresas, y la Administración Biden cuenta con la renovación fiscal global para ayudar a respaldar una agenda económica de EE.UU. de US$ 4 billones a lo largo de 10 años.

Los líderes esperan finalizar el acuerdo en octubre en la reunión del G20 en Roma. Atravesar a la línea de llegada requerirá superar algunos obstáculos importantes, que Yellen trató de abordar en su viaje.

‘Giro histórico’

“Este es un giro real en la forma en que el mundo va a cooperar para asegurarse de que los ingresos de capital cubran su parte justa del pago de las necesidades comunes”, dijo. “Honestamente creo que hemos acordado un cambio histórico”.

Un problema separado le espera a Yellen cuando regrese a Washington el martes por la noche, dado que el Gobierno estadounidense se acerca una vez más al llamado techo de la deuda.

Si el Congreso no actúa antes de la fecha, la suspensión actual del límite de deuda expirará el 31 de julio. No está claro cuanto tiempo el Tesoro puede cubrir los gastos del Gobierno, lo que, en última instancia, podría llevar a EE.UU. al incumplimiento de los pagos de deuda que están por vencer. El Congreso hasta ahora no ha presentado un plan claro para elevar el límite.

Yellen dijo que pretende escribir al Congreso antes del fin del plazo para informar a los legisladores sobre cuanto tiempo podría resistir el Tesoro, pero no quería hablar antes de eso.

El Departamento del Tesoro declinó confirmar los comentarios de Yellen sobre otros temas.