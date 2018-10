Yale invertiría en fondo de cripto que captó US$400 millones

La Universidad de Yale, institución de la Ivy League que ha invertido en todo, desde bonos puertorriqueños a madera en New Hampshire, ingresará al mercado de las criptomonedas.

El segundo mayor fondo de donaciones de la educación superior está entre los inversores que ayudaron a un nuevo fondo centrado en los activos digitales a recaudar US$ 400 millones, según una persona con conocimiento del tema, que pidió que no se revelara su identidad porque la información es privada.

El fondo, llamado Paradigm, fue creado hace poco por el cofundador de Coinbase, Fred Ehrsam, el exsocio de Sequoia Capital Matt Huang y Charles Noyes, exempleado del fondo de criptomonedas Pantera Capital.

Yale, cuyo fondo de donaciones de US$ 30,000 millones es dirigido por David Swensen, está entre las pocas grandes instituciones que invierten en el mercado de las criptomonedas, que este año cayó después de un asombroso aumento en el 2017.

La magnitud de su inversión en el fondo Paradigm no pudo determinarse, y la universidad de New Haven, Connecticut, no respondió en forma inmediata un mensaje en el que se le pedían comentarios.

Si bien una ola de capital institucional podría revertir la caída de las criptomonedas, la manipulación del mercado y la falta de regulación disuaden a nuevos ingresantes. El 96% de los fondos de donaciones y las fundaciones que respondieron una encuesta de la consultora NEPC en febrero dijeron que no invierten en monedas digitales.

Casi el 60% de los activos de Yale en el año fiscal 2019 está destinado a inversiones alternativas como el capital de riesgo, los fondos de cobertura y las compras apalancadas, según la universidad.

Paradigm, que también cuenta entre sus inversores a la firma de capital de riesgo Sequoia Capital, planea invertir en proyectos en fase inicial centrados en las criptomonedas, nuevos blockchains y bolsas, le dijo Noyes a Bloomberg News en junio. La firma declinó efectuar declaraciones para este artículo.

Además de invertir directamente en monedas digitales, una serie de fondos de criptomonedas también lo hace en otros fondos y compra participaciones en compañías de blockchain.