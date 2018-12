Wall Street sube con fuerza por tregua en guerra comercial entre EE.UU. y China

Wall Street subía con fuerza el lunes, impulsado por las ganancias de las acciones industriales y tecnológicas después de que Estados Unidos y China acordaron una tregua en su guerra comercial.

Las dos mayores economías mundiales pactaron el sábado no escalar su guerra comercial.

La decisión la tomaron luego de una reunión de alto nivel en Argentina entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping. Incluye no aumentar aranceles hasta el 1 de enero.

Sin embargo, la Casa Blanca también dijo que los aranceles del 10% existentes para productos chinos por un valor de US$ 200,000 millones podrían ser elevados al 25% si no se llegaba a un acuerdo dentro de un plazo de 90 días.

Las fuertes subidas de Apple Inc (golpeada la semana pasada por la posible imposición de aranceles a sus iPhones) y Microsoft Corp impulsaban al sector tecnológico, que avanzaba un 1.76%.

El sector industrial, también muy sensible al comercio global, ganaba un 1.87% apoyado por las fuertes subidas de las acciones de Caterpillar Inc y de Boeing Co, que avanzaban un 5% cada una.

Las acciones de las automotrices General Motors Co, Ford Motor Co y Tesla Inc, en tanto, subían entre 2.4% y 4%.

A las 15:48 (GMT), el promedio industrial Dow Jones subía 274.45 puntos, o un 1.07%, a 25,813.56 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 31 puntos, o un 1.12%, a 2,791.17 unidades.

El Nasdaq, en tanto, ganaba 117.22 puntos, o un 1.60%, a 7,447.756 unidades.

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron su nivel más alto en más de tres semanas.

El sector energético subía un 2% de la mano de un alza de los precios del petróleo. Entre los puntos débiles, los sectores bienes raíces, servicios públicos, y consumo masivo eran los únicos tres que mostraban caídas.