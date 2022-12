Las acciones estadounidenses cerraron la última sesión bursátil de 2022 a la baja el viernes, poniendo fin a un año de fuertes pérdidas marcado por las agresivas subidas de las tasas de interés para frenar la inflación, la guerra entre Rusia y Ucrania, el temor a una recesión y la creciente preocupación por los casos COVID en China.

* Los tres principales índices de Wall Street registraron su primera caída anual desde 2018, ya que una era de política monetaria flexible terminó con la Reserva Federal estadounidense tomando el ritmo más rápido de subidas de tasas desde la década de 1980.

* Esto también empujó a los índices a sus mayores pérdidas anuales desde la crisis financiera de 2008, impulsados en gran medida por las acciones de crecimiento, ya que las subidas de tasas de la Fed empujaron los rendimientos del Tesoro estadounidense e hicieron que las acciones fueran menos atractivas.

* “Las principales razones macroeconómicas se debieron a una combinación de acontecimientos” afirmó Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research.

* “Los problemas de la cadena de suministro que comenzaron en 2020, el repunte de la inflación y la tardanza de la Reserva Federal en comenzar su programa de endurecimiento de las tasas en un intento de contener la inflación”.

* También mencionó indicadores económicos que apuntan a una recesión, tensiones geopolíticas como la guerra de Ucrania, junto con el aumento de los casos de COVID en China y también sus tensas relaciones con Taiwán.

* Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp , Nvidia Corp, Amazon.com Inc, Tesla Inc se encuentran entre los peores lastres del índice de crecimiento S&P 500, con caídas de entre el 28% y el 66% en 2022.

* El índice de crecimiento del S&P 500 ha caído cerca de un 30.5% este año, mientras que el índice de valor ha bajado un 7.7%, con los inversores prefiriendo los sectores de alta rentabilidad por dividendo con beneficios constantes, como la energía.

* Diez de los 11 índices sectoriales del S&P caían el viernes, encabezados por el inmobiliario y los servicios públicos.

* Según datos preliminares, el Promedio Industrial Dow Jones caía 70.47 puntos, o un 0.21%, a 33.152,55unidades, mientras que el S&P 500 bajó 9.43 puntos, o un 0.24%, a 3.839,85. El Nasdaq Composite perdió 11.05 puntos, o un 0.11%, a 10.467,74 unidades.

* La atención se ha desplazado a las perspectivas de beneficios empresariales para 2023, con una creciente preocupación por la probabilidad de una recesión.

Fuente: Reuters