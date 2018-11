El Viernes Negro ya llegó: minoristas inician ventas navideñas

Aunque no lo crea, el Viernes Negro ya comenzó.

Walmart Inc. y Best Buy Co. están entre las grandes empresas minoristas que dieron a conocer el jueves ofertas navideñas en productos como televisores inteligentes de ultra-alta definición, computadoras portátiles y consolas de juegos.

Amazon.com Inc. también está promocionando sus descuentos del Viernes Negro (Black Friday) en forma anticipada, mientras que Target Corp. lanzará este fin de semana ofertas en decoración para el hogar y ropa de cama.

El frenesí muestra que las reglas están cambiando a medida que los minoristas se preparan para competir por el que podría ser el período de ventas navideñas más fuerte en años, alimentado por una robusta confianza del consumidor y un bajo desempleo.

Las ventas minoristas aumentaron un 6.1% en la semana que terminó el 3 de noviembre, lo que proporciona un impulso adicional para las cadenas estadounidenses que ofrecen envío gratis y otros incentivos para atrapar a los primeros compradores que buscan oportunidades.

El factor especial de este año es la desaparición de Toys “R” Us, que ha puesto en juego hasta US$ 100,000 millones en ventas, según Target. La quiebra de Sears Holding Corp. puede crear oportunidades adicionales para grandes minoristas.

Se estima que las ventas de fin de año crecerán un 5.8% este año y superarán US$ 1 billón por primera vez, según la firma de investigación eMarketer.

El Viernes Negro –el día después del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos– tradicionalmente marca el inicio de la temporada de compras navideñas.