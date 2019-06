Cada vez más millennials en EE.UU. prefieren videojuegos a TV paga tradicional

Más millennials estadounidenses prefieren suscribirse a un servicio de videojuegos que a uno de televisión paga, según una encuesta publicada de la firma de servicios contables y profesionales Deloitte.

Ello porque eligen nuevas formas de entretenimiento que están cambiando el panorama de los medios.

Según el sondeo, alrededor del 53% de las personas nacidas entre 1983 y 1996 paga por servicios de juegos frente al 51% que lo hace por televisión.

Eso se compara con la encuesta de Deloitte del año pasado que mostró que las suscripciones pagadas entre los millennials eran 44% para videojuegos y 52% para televisión.

La televisión paga a través de cable, satélite o fibra afronta desafíos por los cambios en los hábitos de los espectadores. Además, la popularidad de los videojuegos y los "e-sports" se ha disparado, junto con juegos más informales en los teléfonos móviles.

Los aficionados pueden suscribirse a juegos como World of Warcraft de Activision Blizzard Inc. Riot Games Inc, una unidad de Tencent Holdings Ltd, está trabajando en una versión móvil del exitoso League of Legends.

Electronic Arts Inc ofrece suscripciones a sus juegos -entre los que se incluyen FIFA 18, Madden NFL 19, The Sims 4 y Star Wars Battlefront II- para Xbox y PlayStation.

En marzo, Alphabet Inc. presentó Stadia, el nuevo servicio de transmisión de videojuegos que se lanzará este año a través de su tecnología en la nube.

Ese mismo mes, Apple Inc presentó un nuevo servicio de suscripción de videojuegos digitales llamado Apple Arcade.

La décimotercera encuesta anual de Deloitte sobre tendencias de medios digitales fue realizada en línea por una firma de investigación independiente desde diciembre del 2018 hasta febrero del 2019 entre 2,003 consumidores de Estados Unidos.