El gasto en el Ciberlunes, el día más importante de ventas en línea en Estados Unidos, alcanzaría un récord de US$ 11,200 millones, según un informe, ya que los descuentos en todo tipo de productos, desde ropa hasta televisores, impulsan a los compradores a hacer clic en “añadir a la cesta”, incluso en medio de una inflación obstinadamente alta.

El informe de Adobe Analytics prevé que el gasto en el Ciberlunes aumente un 5.2%, ya que los consumidores, preocupados por la inflación, llevan semanas aplazando las compras navideñas con la esperanza de que se produzcan grandes rebajas tras el Día de Acción de Gracias.

Adobe Analytics, que mide el comercio electrónico mediante el análisis de las transacciones en los sitios web, tiene acceso a datos que cubren las compras en el 85% de los 100 principales minoristas de Internet en Estados Unidos.

Las ventas del Ciberlunes cayeron un 1.4% el año pasado, ya que los minoristas distribuyeron las ofertas promocionales a lo largo de varias semanas a partir de comienzos octubre, para gestionar mejor los inventarios en medio de la escasez generalizada de productos.

Sin embargo, los grandes eventos de compras de un solo día parecen volver a estar de moda este año, con minoristas como Target Corp, Macy’s Inc y Best Buy Co Inc que esperan volver a los patrones de compra anteriores a la pandemia.

El sitio web de Target anunciaba el lunes descuentos de hasta el 40% en juguetes Hot Wheels y decoración navideña, mientras que los sitios web de Walmart Inc y Best Buy mostraban ofertas de cientos de dólares en portátiles y televisores de alta gama.

“Las promociones navideñas comenzaron mucho antes del fin de semana de Acción de Gracias, por lo que los consumidores compraron estratégicamente las mejores ofertas de la temporada”, dijo la economista jefe de Mastercard en Estados Unidos, Michelle Meyer.

Los compradores estadounidenses también gastaron un récord de US$ 9,120 millones en Internet durante el Viernes Negro, según Adobe Analytics. Sin embargo, debido a las lluvias esporádicas que cayeron en algunas partes del país, las tiendas y los centros comerciales tuvieron menos afluencia de público de lo habitual.

