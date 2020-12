EEUU







Vacunas y elección en EE.UU. alientan flujo récord de US$ 76,500 millones a mercados emergente La cifra de noviembre se compara con las entradas netas en lo que va del año de US$ 166,500 millones, según datos del IIF. En lo que va del año, las acciones han tenido un influjo neto de US$ 16,600 millones, mientras que se han invertido en carteras de deuda casi US$ 150,000 millones.