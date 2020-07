Las vacantes laborales en Estados Unidos aumentaron inesperadamente en mayo a medida que las economías estatales volvían a la normalidad y las empresas buscaban contratar nuevamente.

El número de puestos disponibles subió a 5.4 millones en el mes, en comparación con 5 millones en abril, según la encuesta de vacantes y rotación laboral del Departamento de Trabajo (JOLTS, por sus siglas en inglés), publicada el martes. El pronóstico medio en una encuesta de Bloomberg a economistas exigía 4.5 millones de vacantes. No se cuentan las ofertas de trabajo que involucran a trabajadores despedidos que fueron llamados nuevamente de regreso ni las posiciones que solo se ofrecen a nivel interno.

El aumento en las ofertas laborales se concentró en servicios de alojamiento y alimentación, venta minorista y construcción.

La cifra de despidos y renuncias cayó en 5.83 millones en mayo. La tasa de paro y despidos cayó a 1.4% desde 5.9% en abril y se acercó a la tasa prepandemia de 1.2%.

El número de contrataciones, que incluye a empleados recontratados, aumentó un récord de 2,44 millones para un máximo histórico de 6,5 millones. La tasa de contratación aumentó a 4.9% desde 3.1%.

En un mercado laboral donde millones todavía están sin trabajo, la tasa de renuncias, que mide el abandono voluntario del trabajo como parte del empleo total, avanzó a 1.6% desde un mínimo de nueve años de 1.4%. A comienzos de año, cuando el mercado laboral estaba en su mejor momento en décadas, la tasa de renuncia se ubicaba cerca del nivel más alto de la historia.

Mercado desafiante

Encontrar trabajo sigue siendo increíblemente desafiante para los desempleados. Había 3.9 trabajadores desempleados compitiendo por cada vacante en mayo. Eso resalta la actual inactividad en el mercado laboral y contrasta radicalmente con una tendencia de dos años en la cual las vacantes excedían el número de desempleados.

Los empleadores están agregando trabajadores a las nóminas, como lo demuestran dos aumentos mensuales récord consecutivos en mayo y junio, según datos de empleos mensuales de la agencia. Sin embargo, con el aumento gradual de la demanda en muchas industrias, muchos trabajadores continúan atrapados en medio de las consecuencias económicas de la pandemia y la recesión que provocó.

Como reflejo de los diversos grados de reapertura en las regiones, los datos mostraron que la mayor parte del aumento en las ofertas laborales de mayo se produjo en el sur, que registró una ganancia de 200,000 desde abril. Las aperturas aumentaron 126,000 en el oeste y 60,000 en el medio oeste. No cambiaron en el noreste.

Los datos de JOLTS tienen un rezago de un mes frente al informe mensual de empleos, pero ofrecen un nivel de detalle que no está disponible en el informe de empleos. No obstante, los dos no son directamente comparables en todas las categorías. Para el empleo, el período de referencia es el período de pago que incluye el 12 del mes, lo mismo que la encuesta de nómina en el informe de empleos, pero para las vacantes de empleo es el último día hábil del mes y para las contrataciones y despidos y renuncias, es todo el mes calendario.