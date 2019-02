Universidades de Estados Unidos recaudan contribuciones récord por noveno año

Las universidades de Estados Unidos recaudaron US$ 46,700 millones en el período de 12 meses hasta junio del 2018, el noveno año consecutivo de fondos récord, ya que el prolongado mercado alcista bursátil estimuló las contribuciones.

La Universidad de Harvard, las más rica del país, fue la que atrabajo una mayor cantidad de fondos, en US$ 1,400 millones, según un estudio publicado esta semana por el Consejo para el Desarrollo y el Apoyo a la Educación.

Puede que el rendimiento del 14% del índice S&P 500 en el período fomentase las contribuciones de una serie de donantes. Tres universidades recibieron más de US$ 1,000 millones cada una. Siete obtuvieron donaciones únicas de US$ 100 millones o más, el mayor número de escuelas que recibieron contribuciones de esa magnitud.

El total, un incremento del 7.2% frente al año anterior, se produjo en medio de la incertidumbre por los cambios en el código tributario de Estados Unidos en diciembre del 2017, aproximadamente a la mitad del período académico.

Las contribuciones de fondos asesorados por donantes -vehículos que ofrecen una deducción impositiva inmediata por una donación única mientras sus partidarios toman decisiones a lo largo del tiempo- aumentaron de dos terceras partes. Algunas de las universidades más ricas, como Stanford o Yale, operan sus propias versiones de los fondos.

"En ese momento, el mercado de valores registró un buen desempeño", dijo Ann Kaplan, directora senior de la encuesta. "Los activos invertidos en fondos asesorados por donantes probablemente aumentaron debido a la fortaleza del mercado de valores y las donaciones habrían aumentado en cualquier clima fiscal".

Entre las entidades que recibieron más fondos, la Universidad de Stanford, en segundo lugar, atrajo US$ 1,100 millones y Columbia US$ 1,000 millones. La Universidad de California en Los Ángeles recaudó US$ 787 millones y UC San Francisco recibió US$ 730 millones.

Unas 927 escuelas respondieron a la encuesta, que utilizó estimaciones para aquellas instituciones que no respondieron.