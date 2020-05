Las perspectivas para la economía de Estados Unidos siguieron empeorando, con una salva de indicadores publicados este viernes que mostraron una baja de la producción industrial y una contracción de las ventas minoristas que auguran que la actividad seguirá en caída.

Los indicadores muestran el impacto del coronavirus en la economía en abril, que fue el primer mes entero de confinamiento por la pandemia que ha dejado en Estados Unidos la mayor cantidad de muertos, con más de 86,000 fallecidos.

Esta parálisis de la economía ha generado un terremoto en el mercado del trabajo que dejó 36.5 millones de empleos perdidos desde mediados de marzo.

Las ventas minoristas - uno de los pilares de la economía estadounidense - cayeron 16.4% en abril, según los datos del Departamento de Comercio publicados este viernes.

La caída fue peor a las expectativas de los analistas, con una contracción de 78.8% en las ventas de ropa, de 60.6% en el sector de los electrónicos, y de 58.7% en los muebles.

Según la consultora Oxford Economics, el alto desempleo, que pasó de 3.5% en febrero a 14.7% en abril, la caída de los ingresos y una fragilidad de la confianza de los hogares, seguirán pesando negativamente sobre el apetito de los consumidores.

La producción industrial también registró una caída histórica de 11.2% en abril, dijo la Reserva Federal, que afirmó que “esta fue la mayor caída mensual en 101 años de historia de este indicador”.

Esta caída está por debajo de las previsiones de los analistas que apostaban por una baja de 12.01%.

“Daño significativo”

“La recesión inducida por el coronavirus ha provocado un daño significativo a la economía, que un relajamiento de las medidas de distanciamiento social no va a arreglar”, advirtió Oxford Economics.

La firma proyectó que en el futuro la debilidad de la demanda, los bajos precios del petróleo, los problemas en la cadena de suministro y la persistente incertidumbre, limitarán severamente la recuperación.

La mayor caída fue la sufrida por el sector automotor con un derrumbe de un 70%, una tendencia que siguieron los metales primarios con una baja de 20% y el sector de la energía que con el confinamiento registró un desplome de 28%.

“Las perspectivas para la producción siguen siendo débiles, restringidas por los acontecimiento actuales relacionados con las perturbaciones a la cadena de producción y la debilidad de la demanda”, dijo la economista jefe de HFE, Rubeela Farooqi.

En tanto la confianza de los consumidores mejoró a principios de mayo - cuando los hogares comenzaron a recibir los primeros subsidios para enfrentar la crisis-, según una estimación preliminar de la Universidad de Michigan.

El Congreso aprobó en los últimos dos meses varios planes de ayuda por casi US$ 3 billones para ayudar a negocios y hogares a sobrellevar la crisis.

Pese a que el indicador se ubicó en 73.7 puntos, la medición de las expectativas de los hogares para los próximos seis meses está en su nivel más bajo en casi seis años.

En un momento en que los demócratas empujan un nuevo paquete de estímulos por US$ 3 billones, sin haber conseguido generar entusiasmo entre los republicanos, este viernes el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que no cree que otro paquete sea el objetivo. "No creo que gastar de esta forma sea el camino hacia la prosperidad”, agregó.