Fotos | El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker , confirmó que se reunirá con el mandatario de Estados Unidos , Donald Trump , antes que acabe julio en la Casa Blanca para hablar sobre el conflicto comercial entre Europa y EE.UU.

"Iré a Washington aceptando la invitación del presidente Trump", indicó Juncker en una rueda de prensa al término de una cumbre de líderes de la Unión Europea (UE).

El representante europeo tendrá como objetivo "presentar la visión de los europeos" en momentos de tensión ante una posible guerra comercial entre el viejo continente y Estados Unidos.

"Esta relación es necesaria para nosotros. Es necesaria para Estados Unidos (...) no sé si alcanzaremos un acuerdo pero vamos a intentarlo", señaló Juncker.

"No me gusta esta idea que sospecho que tiene la Administración estadounidense de dividir a la Unión Europea en diferentes Estados miembros cuando se habla de comercio. El comercio es una competencia de la UE y por tanto de la Comisión. No me guiaré por otros prospectos que el presidente de EE.UU. pueda tener", agregó.