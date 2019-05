Trump pide al Congreso US$ 4,500 millones para la frontera

Por Erik Wasson

La administración del presidenteDonald Trump pedirá al Congreso US$ 4,500 millones en fondos de emergencia para la frontera, una solicitud que la Casa Demócrata puede considerar escépticamente, luego de una disputa sobre la decisión del presidente de confiscar otros fondos federales para su muro fronterizo.

La solicitud no busca más fondos para el muro, según un documento obtenido por Bloomberg News. La Casa Blanca dice que el Departamento de Seguridad Nacional está en peligro de quedarse sin los fondos necesarios para hacer frente a un aumento en la inmigración antes del final del año fiscal el 30 de septiembre.

La solicitud incluye US$ 3,300 millones para refugiar a los migrantes y procesar su llegada, US$ 1,100 millones para operaciones que incluyen camas y personal de detención, y US$ 178 millones para actualizaciones del sistema de tecnología de la información y ajustes salariales a las autoridades.

"Esta crisis está amenazando vidas en ambos lados de la frontera y es diferente a todo lo que hemos visto. Los profesionales de primera línea necesitan recursos adicionales para hacer frente a esta emergencia y continuar brindando protección y atención humanitaria a las familias y los niños bajo custodia de EE.UU.", indica una ficha informativa sobre la solicitud.

A principios de este año, Trump declaró una emergencia para desviar US$ 3,600 millones en fondos de construcción militar para un muro fronterizo, luego de un cierre parcial del gobierno por 35 días. El Congreso acordó proporcionar solo US$ 1,400 millones para 88 kilómetros de nueva construcción, muy por debajo de los US$ 5,700 millones que el presidente dijo necesitar.

Los demócratas demandaron al presidente por la medida e incluyeron una disposición en el proyecto de ley de construcción militar del próximo año para impedir tales transferencias. Han señalado que tratarán las solicitudes adicionales con escepticismo.