Trump ofrece protección a inmigrantes en EEUU a cambio de fondos para muro fronterizo

Washington.- Donald Trump ofreció este sábado protección temporaria a personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños y otros grupos de inmigrantes que enfrentan la deportación, a cambio de financiamiento para construir un muro en la frontera con México.

El mandatario busca con ello poner fin a una parálisis del gobierno federal de casi un mes ante la falta de un acuerdo de presupuesto debido a la controversia por el muro fronterizo.

Pero la titular de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, rechazó la propuesta luego de que trascendiera anticipadamente en la prensa.

Trump pide US$ 5,700 millones para financiar el muro, US$ 800 millones para "asistencia humanitaria urgente" y US$ 805 millones para seguridad portuaria y tecnología de detección de drogas.

En un guiño a las prioridades demócratas, ofreció tres años de protección para los 700,000 "Dreamers", como se denomina a aquellos que ingresaron ilegalmente de niños a Estados Unidos, así como para otros 300,000 inmigrantes cuyo estatuto de protección temporaria está expirando.

Pelosi señaló en un comunicado que la propuesta de Trump era "una compilación de varias iniciativas previamente rechazadas, cada una de las cuales es inaceptable y en total no representan un esfuerzo de buena fe para dar certidumbre a la vida de las personas".



"Es improbable que ninguna de estas propuestas por sí solas sean aprobadas por la Cámara (baja), y en conjunto no da ni para empezar a hablar", agregó.