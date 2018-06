Cómo Trump explotó con arancel lácteo canadiense de 270% en cumbre G7

El Grupo de los Siete terminó con una explosión: Donald Trump se descargó contra Justin Trudeau y se lavó las manos de toda responsabilidad en la cumbre.

Y culpó a la leche canadiense.

Trump pasó gran parte del G7 quejándose de los aranceles canadienses a los productos lácteos y lo mencionó varias veces el viernes durante una reunión de líderes sobre comercio, dijo un funcionario. Se refirió a un número en particular: el arancel del 270% de Canadá sobre ciertos productos.

"La gente no puede cobrarnos el 270% y nosotros no cobrarles nada. Eso ya no funciona", dijo Trump durante una conferencia de prensa en la cumbre. "Estados Unidos paga enormes aranceles a los productos lácteos. Como un ejemplo, 270%. Nadie sabe eso. No pagamos nada. No queremos pagar nada. ¿Por qué deberíamos pagar?"

Aunque los lácteos han estado en el radar de Trump por un año, el problema surgió ahora como una importante disputa entre los dos socios comerciales. A continuación, podrá ver cómo se llegó a esto.

¿Realmente Canadá cobra un arancel de 270% sobre la leche?

​En algunas importaciones de productos lácteos, sí. Canadá esencialmente permite dos vías para las importaciones de productos lácteos: dentro de la cuota y excedentes.

Es en la última donde los aranceles se disparan, porque todo el sistema de Canadá está construido para evitar un excedente, de ahí su nombre: "administración de suministros".

Por ejemplo, la leche. Dentro de la cuota, el arancel es del 7.5%. La leche fuera de la cuota enfrenta un arancel del 241%. Otras tasas sobre las cuotas incluyen mezclas de productos lácteos en polvo de 270%.

Los derechos aumentan hasta un 314% para otros productos, de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Comercio. Los funcionarios canadienses argumentan que todos los países subsidian los productos lácteos, incluido EE.UU.; Canadá esencialmente lo hace de forma indirecta al cerrar sus fronteras y limitar la producción.

Sin embargo, si tiene una porción de la cuota, las tarifas no se aplican. Y Canadá ha renunciado a partes de su mercado en las negociaciones comerciales. (Incluido en el pacto comercial del Acuerdo Transpacífico al que Trump renunció).

Entonces, ¿Trump está en lo cierto con los aranceles?

​Sí y no. Sí, Canadá tiene aranceles altos para la leche sobre las cuotas permitidas, con un arancel promedio del 218.5% para los productos lácteos.

Pero en la mayoría de los otros productos, el país está más o menos en línea, con un promedio ponderado por el comercio del 3.1% en general, según datos de la OMC.

"El uso de Trump del 270% para manchar las políticas comerciales generales de Canadá es falso, para ser educado", dijo Derek Holt, economista de Scotiabank, en una nota de investigación. "Una mejor opinión sería preguntar si se debe comprometer una relación comercial completa con el fin de atraer a los productores de leche en Wisconsin".

¿Los productores lácteos estadounidenses venden a Canadá?

Sí, mucho.

Los productores estadounidenses, que también se benefician de subsidios y aranceles, exportaron alrededor de 296 millones de dólares canadienses (US$ 227 millones) en productos lácteos a Canadá el año pasado, según datos de Statistics Canada.

Los productores canadienses vendieron 148.1 millones de dólares canadienses en productos lácteos en la dirección opuesta, un superávit comercial de 2 a 1 para EE.UU. Es una brecha comercial que el embajador de Canadá en Washington, David MacNaughton, menciona con frecuencia.

"En general, EE.UU. es más restrictivo", dijo Peter Clark, consultor de comercio y presidente de Gray, Clark, Shih & Associates, con sede en Ottawa, quien ha realizado investigaciones para Dairy Farmersof Canada.

¿Esto tiene que ver con el TLCAN?

No, pero Trump quiere que sea así. El Acuerdo de Libre Comercio de América del Note original en realidad no cubría esto, pero los negociadores comerciales de Trump lanzaron un bombazo en octubre pasado en las conversaciones del TLCAN cuando propusieron eliminar el sistema de administración de suministros de Canadá por completo durante 10 años. Canadá se ha negado. Paul Ryan también está molesto con Canadá, por cierto.

¿Qué piensa Canadá?

Depende de a quién le pregunte. Los economistas tienden a detestar el sistema de Canadá porque dicen que significa que las personas pagan más por alimentos básicos.

Pero los políticos lo respaldan en todos los ámbitos. Eso es en parte política –los productores lecheros son un grupo poderoso– y al menos en parte, negocios. La cuota láctea existente se ha vuelto tan valiosa --vale miles de millones de dólares-- que eliminarla tendría repercusiones en el sistema financiero y otros sectores.

¿Cuál es la reacción a Trump?

Pierre Lampron, quien encabeza el grupo de lobby canadiense de productores lecheros, dijo que el mercado estadounidense es vulnerable a los excedentes de leche y las caídas de precios. "El presidente Trump no persigue el sistema de administración de suministro tanto como intenta lanzar el excedente de productos lácteos estadounidenses subsidiados en el mercado canadiense", dijo Lampron.

Trudeau, por su parte, se ha comprometido a defender la administración de suministros.