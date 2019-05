Trump alcanza límites de presión, pero sus enemigos no ceden

En dos años como presidente, Donald Trump construyó una estrategia de política exterior aplicando tanta presión como sea posible sobre sus enemigos –e incluso algunos aliados–, a fin de que se dobleguen a la voluntad de Estados Unidos.

Venezuela , Corea del Norte e Irán han sido objetivos del enfoque de "máxima presión" de la administración. Bajo Trump, las sanciones de EE.UU. han tenido un efecto notable: la economía golpeada de Venezuela está más aislada que nunca, Irán ha visto caer sus ventas de petróleo en picada y Corea del Norte ha tenido dificultades debido a la escasez de combustible y electricidad que impiden la producción.

Sin embargo, ningún adversario ha cedido. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos ahora que no sea una guerra?

"Como gran potencia, EE.UU. tiene muchas opciones", asegura Jonathan Alterman , director del Programa de Medio Oriente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. "A la vez, no obstante, otros países también tienen muchas opciones, y el gobierno a veces parece sorprendido de que no se sometan simplemente al poder superior de EE.UU.".

El desafío al que se enfrenta EE.UU. y la soledad de su campaña se pusieron de manifiesto durante la parada apresurada del secretario de Estado, Michael Pompeo, en Bruselas esta semana, cuando se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Francia y Alemania para resaltar la urgencia de la amenaza que representa Irán. Pero los líderes europeos expresaron abiertamente su exasperación con el enfoque de EE.UU. hacia Irán.

'A corto plazo, desconsiderado'

"Tengo que decir que este es un ejemplo angustioso del unilateralismo estadounidense. A corto plazo, es desconsiderado de los intereses" de algunos de sus aliados más cercanos, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Niels Annen, durante un discurso en Berlín. “La situación actual en la región, damas y caballeros, es extremadamente peligrosa".

Los comentarios de Annen reflejaron cómo las metas de EE.UU. se han visto afectadas por su uso consistente de tácticas de mano dura con países cuyo apoyo necesita más adelante para enfrentar a sus adversarios. Aliados como Canadá, Francia, Reino Unido, México y Alemania han sido criticados públicamente por no responder a las solicitudes de EE.UU. sobre temas clave, solo para ser cortejados por otros.

Un alto funcionario de la administración, quien pidió no ser identificado por tratarse de asuntos internos, dijo que había dos maneras de leer la respuesta de los europeos en Bruselas; o no creen en la evaluación de EE.UU. de las nuevas amenazas de Irán y quieren controlar los impulsos del gobierno, o la situación es exactamente la opuesta: creen las amenazas, pero no quieren admitirlo públicamente por temor a impulsar una posible confrontación militar.

Tres días después de la visita de Pompeo, sin embargo, el secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Jeremy Hunt, tuiteó: "Compartimos la misma evaluación de la mayor amenaza que representa Irán".

Incluso a medida que aumentan las tensiones, Trump no quiere llevar a EE.UU. a una guerra con Irán, en parte por la preocupación de que un conflicto armado ponga en peligro sus posibilidades de ganar un segundo mandato, según personas familiarizadas con el tema.

En un tuit publicado el viernes, Trump dijo que "la cobertura altamente inexacta sobre Irán" es "PELIGROSA. ¡Al menos Irán no sabe qué pensar, lo que en este momento puede ser algo bueno!"

"Si se observa los 40 años de este régimen, cambian su comportamiento cuando uno o más de estos elementos están presentes: la presión económica, el aislamiento diplomático y la amenaza de la fuerza militar". Afirma sobre el gobierno en Teherán Brian Hook, el enviado especial de Pompeo en Irán. "Creemos que este es el enfoque correcto".

En Teherán, los funcionarios dicen que no negociarán bajo coacción. Y sin un canal diplomático tras bambalinas en funcionamiento, no está claro cómo se iniciarían las conversaciones.

"Nadie va a llamar a Trump y, finalmente, los estadounidenses se verán obligados a plantear el tema de las negociaciones con Irán de manera seria", dijo en un discurso Heshmatollah Falahatpishe, jefe de la comisión parlamentaria de Irán para la seguridad nacional y los asuntos exteriores a los legisladores de su país, según la agencia de noticias de Islamic Students.

Estancamiento con Corea

La política hacia Corea del Norte también parece estar en un punto muerto. Las tensiones aumentaron entre los dos países en 2017, cuando Piongyang realizó una serie de pruebas nucleares y de misiles y Trump respondió amenazando con hacer llover "fuego y furia" sobre el régimen de Kim Jong Un. Cambió de rumbo rápidamente para iniciar conversaciones y ofrecer elogios efusivos al dictador norcoreano, incluso diciendo que "se enamoraron".

Sin embargo, poco se ha logrado por la vía diplomática: Piongyang está más avanzado en su programa de armas y no hay un camino claro hacia la desnuclearización, el supuesto objetivo del equipo de Trump. Una victoria que EE.UU. ha promocionado, una suspensión de las pruebas de misiles y armas, se tambalea.

La semana pasada, Corea del Norte realizó dos rondas separadas de pruebas de misiles de corto alcance –prohibidas por las sanciones de Naciones Unidas–, lo que obligó incluso a Trump a reducir su tono previamente optimista sobre las conversaciones.

'Nadie está contento'

En lugar de alcanzar sus objetivos finales, los funcionarios de la administración pueden reducir su definición de éxito.

El riesgo para Trump y el mundo es mayor ahora por Irán. Incluso aunque ambas partes aseguran no querer una guerra, los analistas señalan el riesgo de que un accidente o un choque involuntario se convierta en algo más grande.

"La arrogancia con Irán podría fácilmente ser contraproducente", afirma Paul Sullivan, experto en Medio Oriente del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Georgetown. "Golpear mosquitos con martillos puede ser muy costoso para quien martilla, no solo para los mosquitos".