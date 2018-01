El tren de alta velocidad de Florida iniciará esta semana sus primeros viajes

La compañía Brightline no ha informado del día preciso en que arrancará el servicio y se ha limitado a señalar que será "la semana del 8 de enero", sin dar precisiones de horarios ni precios.

El proyecto, que tiene un coste estimado en US$ 3,100 millones, ha sufrido retrasos y contratiempos legales, que ya parecen superados.

Durante el pasado fin de semana han circulado varios trenes entre Fort Lauderdae y West Palm Beach con pasajeros seleccionados a modo de preparación para los empleados de la línea, informó el diario Palm Beach Post.

Uno de los pasajeros de estos primeros trayectos fue Jim Kovalsky, de Florida East Coast Railway Society, una asociación de aficionados al ferrocarril, que calificó el viaje de alrededor de media hora de "maravilloso".

"No se parece a nada más que yo sepa en este país. Es rápido. Es suave. Creo que va a cambiar la forma en que se ve el servicio ferroviario en Estados Unidos", dijo Kovalsky al diario Palm Beach Post.

Se espera que para fines de este año esté funcionando el servicio entre Miami y West Palm Beach, que se espera que dure una hora.

La fecha de finalización de la segunda fase del proyecto, West Palm Beach-Aeropuerto Internacional de Orlando, distantes entre sí unas 150 millas (241 kilómetros), se desconoce, pero medios locales aventura que se completará en el 2020.

La nueva línea de alta velocidad Brightline espera reducir en tres millones de automóviles el tráfico de las autopistas del sur de Florida, según el medio Country Living.

Las tarifas de los viajes todavía no se han anunciado, aunque un estudio realizado en el 2015 por la misma compañía que emprendió el proyecto, All Aboard Florida, estimaba el precio de viajar de West Palm Beach a Miami en unos US$ 16.

Las comodidades con las que cuenta el tren son conexión a internet, enchufes, ventanas de grandes dimensiones y asientos de piel, además de una tecnología diésel eléctrica que, según la compañía, reduce las emisiones y el ruido.

El proyecto prevé que en un futuro circulen entre Miami y Orlando 32 trenes al día, que harán el trayecto en unas tres horas, a una velocidad de 79 millas por hora (127 kilómetros por hora) entre Miami y West Palm Beach, y hasta 125 millas por hora (201 kilómetros por hora) entre Cocoa y Orlando.

De acuerdo con el diario local Sun Sentinel, la estación central en Miami, en pleno centro urbano de la ciudad, estará operativa en unos tres meses y contará con cafés, restaurantes y tiendas.

Los andenes estarán localizados en una plataforma a 50 pies (más de 15 metros) del nivel de la calle y también se podrá acceder a otros medios de transporte por vías ya en funcionamiento, como Tri-Rail, Metrorail y Metromover.

En el 2011 el gobernador de Florida, Rick Scott, rechazó una propuesta de la administración Obama que pretendía unir Tampa y Orlando con una línea de alta velocidad, un plan que contaba con un presupuesto federal de US$ 2,000 millones.