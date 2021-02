EEUU







Trans y soldado: la lenta transición de las Fuerzas Armadas de EE.UU. Stachour se unió a la Armada en el 2004, cuando tenía 25 años y todavía no había iniciado el proceso de cambio de sexo a mujer. Eran años en los que estaba en vigor la política “Don’t ask, don’t tell” (no preguntes, no lo digas), instituida por la Administración de Bill Clinton en 1993 y derogada en el 2011 por Barack Obama, por la que se prohibía a las personas abiertamente gais, lesbianas o bisexuales ejercer en las Fuerzas Armadas.