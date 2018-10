The New York Times: Trump recibió fortuna, la mayoría de evasión fiscal

El presidente de los Estados Unidos , Donald Trump, recibió por lo menos US$ 413 millones de su padre a lo largo de varias décadas, gran parte de eso a través de evasiones de impuestos, , incluido el fraude absoluto, reportó el diario The New York Times .

El reporte de 15,000 palabras publicado el martes por el periódico contradice la descripción que Donald Trump ha hecho de sí mismo, de que se hizo multimillonario por cuenta propia y que comenzó con un préstamo de un millón de dólares de su padre.

El Times dijo que Donald Trump y su padre, Fred, evadieron impuestos sobre donaciones y herencias al crear una empresa falsa e infravalorando sus activos ante las autoridades fiscales. El diario agregó que su reporte está basado en más de 100.000 páginas de documentos financieros, incluidas declaraciones de impuestos confidenciales del padre de Trump y de sus compañías.

Un abogado del presidente, Charles J. Harder, comentó al Times que no hubo “ni fraude ni evasión de impuestos” y que los hechos citados en el artículo eran “extremadamente inexactos”.

La Casa Blanca calificó el reporte como un “ataque engañoso contra la familia Trump por parte del fallido New York Times”. Criticó al periódico y a otros medios de comunicación y manifestó que su poca credibilidad con el público se debe a que “están enfocados en atacar al presidente y a su familia las 24 horas del día, los siete días de la semana, en lugar de informar las noticias”.

El Departamento de Impuestos del estado de Nueva York comentó a The Associated Press que revisará las acusaciones hechas en el Times y que “adoptará rigurosamente todas las vías apropiadas de investigación” . Habitualmente, el departamento refiere sus hallazgos a la fiscalía del estado.

El Times dijo que la familia Trump escondió transferencias por millones de dólares de Fred Trump a sus hijos a través de una compañía falsa propiedad de los hijos que se denominaba All County Building Supply & Maintenance.

La empresa comenzó a operar en 1992 como un agente de compras para abastecer los edificios de Fred Trump con calentadores, materiales de limpieza y otros productos, reportó el diario. Y agregó que el padre del presidente llenaba las facturas con sobreprecios de 20% o incluso de 50%, evitando así los impuestos sobre donaciones .

El diario reportó que antes de que Fred Trump falleciera, transfirió la propiedad de la mayor parte de su imperio de bienes raíces a sus cuatro hijos. El valor de las propiedades sumaba US$ 41.4 millones en las declaraciones fiscales.

Las mismas propiedades fueron vendidas en la siguiente década por más de 16 veces ese valor.

En total, los padres del presidente transfirieron más de US$ 1,000 millones a sus hijos, de acuerdo con el reporte del Times.

Eso debió representar al menos US$ 550 millones en impuestos, de conformidad con la tasa de 55% sobre donaciones y herencias que estaba vigente entonces. Pero los hermanos Trump pagaron 52.2 millones de dólares, o alrededor de 5%.

Expertos fiscales citados en el reporte dicen que es improbable que Trump sea procesado por ayudar a sus padres a evadir impuestos debido a que tales maniobras ocurrieron hace mucho tiempo y cualquier posible delito ha prescrito.