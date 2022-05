Para Joan Didion, una ensayista estadounidense, Miami en la década de 1980 “no era exactamente una ciudad estadounidense… sino una capital tropical: con muchos rumores, poca memoria, construida sobre la quimera del dinero desbocado”. Casi 40 años después, el lugar que describió Didion sigue siendo más una capital tropical de América Latina que una ciudad típica de Estados Unidos. Pero el dinero que fluye hacia ella no es una quimera.

Miami se ha convertido en un centro comercial para el hemisferio. El condado de Miami-Dade, que comprende la ciudad de Miami y alrededor de tres docenas de municipios, es donde 1,200 corporaciones multinacionales han establecido la sede de sus operaciones en América Latina. El PBI del condado fue de alrededor de US$ 172,000 millones en el 2019, lo que lo convierte en la 14ª economía de condado más grande de Estados Unidos, y aproximadamente tan grande como el PBI combinado de Ecuador y Uruguay.

El aeropuerto de Miami maneja el 43% de todos los vuelos desde Estados Unidos a Sudamérica. Es el “lugar de encuentro del hemisferio”, dice Alejandro Portes de la Universidad de Princeton. “Es más fácil viajar de capitales de América Latina a Miami que entre capitales de América Latina”, dice.

Con más de la mitad de sus residentes nacidos fuera de Estados Unidos, Miami tiene la mayor proporción de inmigrantes de cualquier área metropolitana del país. Alrededor del 70% de los 2.7 millones de residentes del condado son hispanos, aproximadamente el doble de la proporción en 1980. Su población es cada vez más diversa.

Choques geopolíticos recientes, como la guerra en Ucrania y el endurecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y China, han hecho que Miami sea más importante, argumenta Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), oriundo de la ciudad. Él ve una tendencia a la “regionalización” sobre la “globalización”. Esto juega con las fortalezas de Miami como centro latinoamericano. “No hay una ciudad más grande que encapsule la heterogeneidad de América Latina y el Caribe”, dice.

La agitación en América Latina a menudo ha impulsado la fortuna de Miami. Cuando los comunistas tomaron el control de Cuba en 1959, los cubanos adinerados o con motivación huyeron de la isla y acudieron en masa a Miami. Luego vinieron los nicaragüenses que escapaban de una revolución socialista en la década de 1970 y la guerra civil que la siguió. Desde mediados de la década de 1990, los colombianos llegaron en masa, huyendo de la violencia relacionada con las drogas. Todos estos grupos han prosperado y contribuido a la prosperidad de Miami.

La ciudad se beneficia tanto en las buenas como en las malas, dice Jorge Pérez, jefe de una empresa inmobiliaria. La gente de lugares inestables compra casas en Miami como una “inversión segura”, dice. Tras la elección de líderes de izquierda en Perú y Chile el año pasado, ha aumentado el número de personas que se mudan de esos países, piensa Paulo Bacchi de Artefacto, una tienda de muebles. Y cuando las economías latinoamericanas van bien, la gente compra segundas casas.

La Escuela Preparatoria Jesuita de Belén fue fundada en La Habana pero cerrada en 1961 por su anciano más famoso, Fidel Castro. Sin inmutarse, se mudó a Miami. Su personal, muchos de ellos sacerdotes católicos, ahora enseñan a niños cuyas familias provienen de toda la región. “Las pérdidas de América Latina son nuestras ganancias”, dice el padre Guillermo García-Tunon, presidente de la escuela. Y recientemente, los estadounidenses que se mudan a Florida por el sol y los impuestos bajos también han estado presentándose en gran número.

La agitación política que lleva a la gente a Miami muestra pocas señales de disminuir. Muchos haitianos y cubanos desesperados, escapando de la violencia de las pandillas, la pobreza o el socialismo, han intentado llegar en barco al sur de la Florida. Desde octubre del 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 3,519 haitianos, más que en los cuatro años anteriores combinados.

En este crisol de salsa y merengue

Y si se eligen más izquierdistas en América Latina, los más conservadores pueden mostrar su rechazo. Algunos colombianos están nerviosos por la perspectiva de una victoria de Gustavo Petro, un ex guerrillero, en las elecciones presidenciales de este mes. La fuga de capitales de Colombia ya es evidente, dice Paul Angelo del Consejo de Relaciones Exteriores, un grupo de expertos. La gente teme que Petro convierta al país en “otra Venezuela”, dice. En marzo, Colombia fue la mayor fuente de búsquedas internacionales en MiamiRealtors.com, un sitio web de propiedades, y representó alrededor del 11% del tráfico internacional. Los miembros de las fuerzas armadas de Colombia le han preguntado a Angelo sobre el proceso de asilo de Estados Unidos, por temor a que puedan convertirse en objetivos de los grupos guerrilleros de izquierda si se elige a Petro.

Miami también atrae a perfiles tecnológicos más jóvenes. Su ambiente startup está prosperando. Los empresarios pueden encontrar seguridad y abundante capital allí, por lo que Miami se ha convertido en una “obviedad en un mundo posCOVID”, dice Shu Nyatta, quien codirige un fondo latinoamericano en SoftBank, una gran firma de inversión en tecnología. Hoy existen alrededor de 2,500 empresas fintech en América Latina. Eso es más del doble del número que existía en la región en el 2018, según el BID. Muchos fundadores latinoamericanos eligen establecer su sede en Miami o trabajar allí durante parte del año.

Los miembros de la diáspora latina en Miami son cada vez más activos en los asuntos regionales. Los analistas tienden a estar de acuerdo en que América Latina no es una prioridad de política exterior para el presidente Joe Biden. Ocho países latinoamericanos, incluidos Brasil y Chile, aún no cuentan con embajadores de Estados Unidos. Chile no tiene uno desde hace tres años. Pero los políticos estadounidenses prestan atención a sus votantes, y eso incluye a mucha gente con vínculos en ambos hemisferios.

Después de que el huracán María azotara a Puerto Rico en el 2017 y enviara a unos 50,000 puertorriqueños a Florida, a los republicanos les preocupaba que estos inmigrantes votaran por los demócratas. Quizás por eso, Donald Trump endureció las sanciones al régimen dictatorial de Venezuela y respaldó a la oposición, sabiendo que esto agradaría a los venezolanos del sur de Florida que habían huido de su país.

De hecho, los venezolanos en Estados Unidos estaban “galvanizados” por la medida de Trump, dice Erik Bethel, exdirector del Banco Mundial que creció en Miami. Votaron por Trump en masa. Los votantes colombianos también están creciendo en importancia, dice Annette Taddeo, senadora estatal de Florida que se postula para gobernadora.

“Miami es una ciudad mucho más influenciada por el exilio que por la inmigración”, dice Alberto Ibarguen, ex editor del Miami Herald. Mientras que la mayoría de los nuevos inmigrantes intentan asimilarse, los exiliados de Miami a menudo esperan regresar a su país de origen. Eso puede estar cambiando. A medida que Miami se inclina más hacia la derecha, América Latina está a punto de virar aún más hacia la izquierda.