Algo está podrido con el estado del capitalismo estadounidense. Ese, al menos, es el sentimiento en Washington, DC. Demócratas y Republicanos discuten sobre las causas de la podredumbre. Los progresistas culpan a los gatos gordos corporativos. Los conservadores manipulan reguladores irresponsables. Pero parece haber consenso en todo el espectro ideológico de que la empresa estadounidense ya no es lo que solía ser: menos dinámica y más monopolista en casa, con los chinos y otros rivales en el extranjero mordisqueando injustamente su almuerzo.

No tan rápido. Como muestra nuestro análisis de esta semana, en muchas medidas, America Inc. está viva y coleando. No todo es perfecto, obviamente. Pero una mala comprensión de la realidad corporativa corre el riesgo de dar paso a políticas basadas en mitos que terminan haciendo más daño que bien.

El declinismo sobre las empresas estadounidenses no es nada nuevo. De alguna manera, los negocios estadounidenses han sido menos vivaces últimamente. La proporción de empleo en nuevas empresas cayó del 4% en 1980 a alrededor del 2% en la década de 2010. Tres de cada cuatro trabajadores estadounidenses están empleados en una compañía que tiene más de 16 años, frente a dos de cada tres hace 30 años.

Durante el último medio siglo, cada vez menos personas cambiaron de trabajo o cruzaron fronteras estatales. A mediados de la década de 1990, las empresas recién fundadas superaban en número a las que se retiraban en alrededor de 80,000 al año. A mediados de la década de 2010, los nacimientos corporativos apenas se mantenían al día con las muertes corporativas. Dado que las nuevas empresas desempeñan un papel importante en la creación de puestos de trabajo, esto significó menos oportunidades para los trabajadores e inversores estadounidenses por igual.

Las fusiones y adquisiciones transfronterizas por parte de empresas estadounidenses como porcentaje de la actividad de fusiones y adquisiciones nacionales disminuyeron del 16% en el 2014 al 9% en el 2019. Se percibía que los productos estadounidenses estaban perdiendo frente a rivales extranjeros, desde Toyotas hasta los videojuegos de Tencent.

En casa, las crecientes cuotas de mercado de los grandes operadores tradicionales corrían el riesgo de adormecerlas hasta la complacencia o, peor aún, permitir el abuso oligopólico. Entre 1997 y 2012, dos tercios de los 900 sectores rastreados por el censo económico quinquenal se concentraron más, y las cuotas de mercado combinadas de las cuatro principales empresas aumentaron de un cuarto a un tercio.

Displicente o no, el gasto de las empresas establecidas en nuevas fábricas, tecnologías e investigación y desarrollo se estancó. La informática e Internet aparentemente carecían del poder transformador de avances anteriores como el avión o el teléfono. El dicho de que “se puede ver la era de las computadoras en todas partes menos en las estadísticas de productividad” sonaba casi tan acertado en el 2017 como cuando lo pronunció Robert Solow, un economista ganador del premio Nobel, en 1987.

La disrupción provocada por el COVID-19 podría haber empeorado las cosas. En cambio, los trabajadores, empresas e inversores han reevaluado sus prioridades y perspectivas. Muchas de las empresas estadounidenses que surgieron tienen energía.

Entre enero y junio, los emprendedores iniciaron 2.8 millones de nuevas empresas, un 60% más que en el mismo período de la pre-pandemia del 2019. Más personas están renunciando a sus trabajos, casi con certeza porque creen que pueden encontrar algo mejor. Una oleada de ofertas públicas iniciales rivaliza con la de la era de las puntocom.

Las empresas estadounidenses han recaudado casi US$ 350,000 millones desde principios del 2020, más que en los siete años anteriores juntos. Y están invirtiendo como si no hubiera un mañana, o más bien, como si el mañana estuviera ahí servido en bandeja. Se prevé que las inversiones de las grandes empresas en el índice S&P 500 alcancen los US$ 1.2 billones este año, un 20% más que en el pasado reciente, y superen ese nivel en el 2022.

La presencia global de America Inc sigue siendo profunda y amplia, con empresas que obtienen aproximadamente una parte tan grande de sus ingresos en el extranjero y subcontratan la misma cantidad de manufactura que tenían en los últimos cinco años, aunque la mayoría de las empresas están ajustando lentamente sus planes para reflejar las tensiones entre China y Estados Unidos. A pesar de todo lo que se habla de los monopolios tecnológicos, Apple se está enfrentando a Amazon, Facebook, Google y Microsoft en algunos de sus negocios, y viceversa.

La concentración general del mercado en todas las industrias parece haberse estancado desde el 2012. Y aunque los gerentes pueden debatir si el trabajo remoto habilitado es tan productivo como el tipo de oficina, es sin duda más productivo que ningún trabajo en absoluto, que habría sido el caso en medio de confinamientos si no fuera por la banda ancha, Zoom y otras maravillas digitales.

El presidente Joe Biden parece no haberse dado cuenta. Quiere prodigar subsidios a los líderes nacionales y, según se informa, imponer nuevos aranceles a sus rivales chinos, en un intento por ayudar a las empresas estadounidenses que no necesitan tal ayuda. Dos senadores demócratas propusieron un impuesto sobre la recompra de acciones con el objetivo de alentar a las empresas a reinvertir más de sus ganancias, lo que están haciendo felizmente como está.

Los cazadores de monopolio están persiguiendo a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos sin una idea clara de en qué mercados compiten sus objetivos y con una visión obsoleta de cómo se están adaptando las empresas rivales.

Los elementos del capitalismo estadounidense siguen siendo menos competitivos que en el pasado. Pero antes de saltar, los políticos y los reguladores deben reconocer que ha redescubierto parte de su vitalidad.