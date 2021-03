Cuando los mercados de bonos se paralizaron en la primavera boreal del 2020, el problema fue la escasez de efectivo. Una carrera global por dólares provocó que los rendimientos de los bonos, que se mueven inversamente a los precios, se dispararan. Hizo que el dólar subiera en los mercados de divisas. Y provocó que el comercio de bonos del Tesoro, por lo general el mercado más líquido del mundo, casi se agotara.

Hoy se avecina el problema opuesto: un exceso de dinero. Proviene de la respuesta de la Reserva Federal a la crisis del año pasado. El banco central calmó los mercados comprando grandes cantidades de bonos con efectivo recién creado, y ha continuado con sus compras, al ritmo actual de al menos US$ 120,000 millones al mes. La abundancia de dólares está causando dolores de cabeza a bancos e inversores.

Un banco central que compra un bono por efectivo suena como un simple intercambio de activo por activo. De hecho, a menudo hincha el sistema bancario. Cuando la Fed compra activos en el mercado secundario, digamos de un fondo de pensiones, no puede pagar al fondo con el dinero electrónico que crea, porque solo los bancos pueden mantener estas llamadas “reservas”. En cambio, el fondo obtiene un depósito recién creado en su banco y el banco obtiene la reserva recién creada en la Reserva Federal. El banco termina siendo más grande, con un nuevo pasivo y un nuevo activo.

Lo mismo sucede también cuando un banco compra deuda recién emitida en una subasta del Tesoro y luego la vende a la Fed. Cuando el gobierno gasta los fondos que ha recaudado, como para enviar cheques a los hogares o pagar a su personal, el sistema bancario crece.

Con ambos mecanismos en funcionamiento durante la pandemia, los activos y depósitos de la Fed en los bancos se han disparado a la par. El balance de JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, creció desde US$ 2.7 billones a US$ 3.4 billones en el 2020, en tanto los depósitos aumentaron un 35%.

El efectivo seguirá llegando. Desde la primavera pasada, el Tesoro ha emitido más deuda de la que necesitaba para financiar su enorme estímulo de emergencia en el 2020. Como resultado, la “cuenta general del Tesoro” (TGA) -la cuenta corriente del gobierno en la Fed- creció desde alrededor de US$ 350,000 millones a principios del 2020 a alrededor de US$ 1.3 billones el 11 de marzo. Pero gran parte de este dinero se gastará pronto en el nuevo programa de estímulo del presidente Biden, que incluye cheques de US$ 1,400 para la mayoría de estadounidenses.

El Tesoro ha señalado que el saldo de TGA caerá a US$ 500,000 millones a fines de junio. Y la ley actual, aprobada la última vez que se levantó el techo de la deuda de Estados Unidos, requiere que el saldo caiga a unos US$ 120,000 millones en agosto. Cualquier reducción en la cuenta significa aún más depósitos y reservas para los bancos, además de los infundidos por la Fed.

La abundancia de efectivo tiene dos efectos principales. La primera es que ha provocado que las tasas de interés en el mercado de fondos federales, en el que los bancos se prestan reservas entre sí de la noche a la mañana, bajen. La Fed apunta a mantener la tasa de los fondos federales entre cero y 0.25%, pero ha estado cayendo dentro de la banda, y ahora está alrededor del 0.07%.

Como los bancos tienen abundantes reservas, la tasa de los fondos federales es económicamente insignificante. Pero las tasas en los mercados de préstamos garantizados o “repos”, que son mucho más importantes para la economía real, también se han acercado a territorio negativo. La tasa de referencia de financiación garantizada es solo del 0.01%. Las letras del Tesoro a un mes rinden solo un 0.03%.

El segundo efecto es que los bancos se quedan con una relación más baja de capital social a activos, lo que dificulta el cumplimiento de los requisitos de capital mínimo establecidos por los reguladores. Una regla es el “coeficiente de apalancamiento suplementario” (SLR), que requiere que los grandes bancos se financien con capital que valga al menos el 5% de sus activos totales. En marzo del 2020, los reguladores eximieron tanto a las reservas de efectivo como a los bonos del Tesoro del SLR, reconociendo que las acciones de emergencia de la Fed, al expandir los activos bancarios, lo habían vinculado más estrechamente. Sin embargo, la exención expira a fines de marzo.

Si son pasados por alto, ambos factores podrían hacer que los mercados se comporten de manera extraña. Si las tasas de interés a corto plazo se vuelven negativas, los fondos del mercado monetario supuestamente seguros podrían verse obligados a “perder el dólar”, devolviendo a los inversores menos de lo que se invirtió. Enfrentando un cambio en el SLR, los bancos podrían rechazar nuevos depósitos, una estrategia que JPMorgan propuso en enero. (La alternativa, recaudar capital caro para financiar tenencias de efectivo de bajo rendimiento, no es atractiva). La mayor preocupación se refiere a los mercados del Tesoro.

Una forma fácil para que un banco reduzca su balance rápidamente es vendiendo activos a los inversores. Si uno o dos grandes bancos se acercaran a los límites regulatorios de capital y comenzaran a evitar los bonos del Tesoro, el mercado podría caer en picada. Una de las primeras señales de esto pudo haber sido a fines de febrero, cuando, en medio de una liquidación del mercado de bonos global, una subasta de bonos del Tesoro a siete años sufrió una baja demanda récord.

¿Qué hacer? Para combatir la deriva a la baja de las tasas de interés, la Fed podría aumentar marginalmente la tasa que paga sobre las reservas, actualmente un 0.1%, aunque se negó a hacerlo después de su reunión de política monetaria el 17 de marzo. Los reguladores pronto podrían extender la exención de reservas de SLR (Jerome Powell, el presidente de la Fed, insinuó que un anuncio sobre la regla era inminente).

Sin embargo, extender la exención sería controvertido. El 26 de febrero, Elizabeth Warren y Sherrod Brown, dos senadores demócratas, escribieron a los reguladores urgiéndoles a restaurar el SLR “lo más rápido posible”, temiendo que la pandemia se utilizara como excusa para debilitar las reformas realizadas tras la crisis financiera mundial.

En cualquier caso, renovar la exención SLR no resolverá el problema, argumenta Zoltan Pozsar del banco Credit Suisse. Una restricción más vinculante podrían ser los requisitos de capital adicional en los que incurren los llamados bancos de “importancia sistémica global” a medida que crecen.

A fines del 2020, JPMorgan estaba a punto de ver un aumento de su recargo SLR del 4% al 4.5% de los activos ponderados por riesgo, creando otro abismo regulatorio. Otros grandes bancos también enfrentan limitaciones: Wells Fargo, el tercer banco más grande de Estados Unidos, ha tenido sus activos totales limitados desde el 2018 como castigo por un escándalo de venta indebida.

La insuficiencia de la exención SLR puede explicar por qué la Fed ha ampliado otro de sus programas. El “mecanismo de recompra inversa overnight” permite a los inversores depositar efectivo de un día para otro en el banco central a cambio de bonos del Tesoro. En su reunión, la Fed elevó el intercambio máximo con cada contraparte de US$ 30,000 millones a US$ 80,000 millones. Si los inversores depositan más dinero en el banco central directamente, los balances de los bancos deberían contraerse. El mecanismo apenas se utiliza, pero la Fed, dice Pozsar, está “inyectando efectivo”.

La preocupación habitual sobre permitir que los inversores tengan acceso directo al balance de un banco central es que desintermedia a los bancos y, al proporcionar un nuevo refugio para el efectivo, facilita las corridas bancarias. Sin embargo, hoy en día, agotar la liquidez de los bancos podría ser precisamente lo que se necesita para la estabilidad financiera, el último ejemplo de la compleja economía monetaria provocada por la pandemia.