The Economist: Estados Unidos debe usar sanciones con cautela

¿Cuál es la mayor fuente de poder de Estados Unidos? Su poderío militar no tiene paralelo. Su mercado es vasto. Junto a estos activos se encuentra el dólar. El mundo depende de la moneda de Estados Unidos y, por lo tanto, del acceso a los sistemas de pagos en dólares y a los bancos sobre los que Estados Unidos tiene control efectivo.

Los dólares impulsan el comercio en todas partes. En promedio, las importaciones en dólares de los países valen cinco veces más de lo que compran a Estados Unidos. Más de la mitad de toda la deuda transfronteriza mundial está denominada en dólares. Los dólares representan casi dos tercios de las reservas del banco central. Eso le da al Tesoro un veto sobre gran parte del comercio global.

La mayoría de los presidentes han usado el arma del dólar con moderación. En las últimas semanas, la administración Trump impuso fuertes sanciones financieras contra Rusia. Tras retirarse del acuerdo nuclear, Estados Unidos está actuando contra Irán y las empresas europeas que comercian con ese país.

En el 2017, la "lista negra" de la administración sumó aproximadamente 1,000 nuevos inscritos, casi un 30% más de lo que Barack Obama agregó en su último año.

Hay ocasiones en que es totalmente apropiado que Estados Unidos use su influencia. Pero el país corre el riesgo de elegir ganancias rápidas independientemente de los costos a largo plazo menos visibles. Usar el dólar como un garrote ya ha llevado a una toma de decisiones caprichosa y arbitraria. También corre el riesgo de desestabilizar las finanzas globales. Eventualmente, puede acelerar la desaparición del dólar dominante.

Comencemos con una toma de decisiones impredecible. El poder financiero de Estados Unidos es tan grande que su aplicación es difícil de calibrar. Después de que el Tesoro endureció las sanciones contra Rusia en abril, Rusal, un gran productor de aluminio, fue excluido de los mercados financieros a pesar de que mueve poco negocio en Estados Unidos. Sus acciones cayeron en más de la mitad. Quizás asombrado por su propio poder, Estados Unidos dio marcha atrás, ofreciendo a la empresa una prórroga parcial.

Los problemas de calibración se ven agravados por la inconsistencia. En abril, el Departamento de Comercio prohibió a las empresas estadounidenses hacer negocios con ZTE, un gigante chino de las telecomunicaciones que incumplió las sanciones contra Irán y Corea del Norte. La empresa inmediatamente se hundió. El presidente Donald Trump ahora parece querer cambiar la supervivencia de ZTE como parte de un acuerdo comercial más grande con China.

Como resultado, la administración Trump está enviando mensajes contradictorios: primero, que Irán está más allá de los límites, y segundo, que las violaciones a las sanciones que lo involucran pueden ser negociables. A medida que se multiplica el número de sanciones, también lo harán las exenciones, las contradicciones y las consecuencias imprevistas. Si eso sucede, la efectividad de las sanciones caerá por consiguiente.

Los cambios abruptos en la política causan incertidumbre para las empresas y generan el riesgo de una crisis financiera. Eso es porque el corolario de la dominación del dólar es la dependencia del dólar. A fines del 2007, la crisis financiera se globalizó cuando los grandes bancos europeos se quedaron sin divisas para pagar sus deudas en dólares. La Reserva Federal intervino para proporcionar liquidez a los bancos centrales extranjeros.

Desde la crisis, el sistema financiero en dólares ha crecido, especialmente en Asia. Una acción torpemente antagónica, como aislar a un gran banco chino (una medida que algunos funcionarios estadounidenses podrían haber contemplado) podría crear estragos.

Esta vez, sin embargo, sería más difícil para la Fed luchar contra el fuego, porque el sistema es más grande y está más disperso. Incluso las grandes empresas no financieras hubieran podido desestabilizar las finanzas extraterritoriales si incumplían con la deuda en dólares.

Una reserva, sin sustituto

Igual de graves son los riesgos a largo plazo para Estados Unidos. No hay un sustituto obvio para el dólar. La zona euro aún no se ha recuperado de su crisis. China no tiene un sistema bancario estable o una cuenta de capital abierta.

Solo Estados Unidos puede proporcionar el activo seguro y global necesario para mantener fluyendo el comercio y las finanzas. Pero es poco probable que el dólar domine para siempre. A medida que la participación de Estados Unidos en la producción mundial se reduce, un cambio a una mezcla de monedas de reserva es, eventualmente, probable.

Cuán ordenada sea esa transición dependerá en parte de cómo Estados Unidos sea percibido tanto por sus aliados como por sus adversarios. Los países europeos desean seguir honrando el acuerdo nuclear de Irán, por ejemplo, del cual Trump se retiró unilateralmente a principios de este mes. Pero frente a la amenaza de verse privados de los mercados y bancos estadounidenses, las empresas europeas probablemente no tengan más remedio que seguir el ejemplo de Estados Unidos.

Eso seguramente será catalogado como una victoria de la Casa Blanca. Pero conlleva costos a largo plazo. El dólar reina en parte porque los extranjeros confían en las instituciones estadounidenses y porque sus amigos piensan que sus intereses coinciden con los de Estados Unidos.

Si las alianzas se vuelven principalmente transaccionales, los esfuerzos de otros para apartarse del dólar se intensificarán e inevitablemente se extenderán a las relaciones militares y de inteligencia. Porque hay otra respuesta a la pregunta de qué le da poder a Estados Unidos: su compromiso con un sistema basado en reglas.