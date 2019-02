The Economist: Estados Unidos y sus cargos contra Huawei

Una demanda civil en el 2017 reveló que un empleado del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei había robado un dispositivo robótico de Tappy, una plataforma de prueba de móviles propiedad de T-Mobile, un proveedor estadounidense de servicios inalámbricos, y con ello el propietario inteligente. Un jurado en Seattle ordenó a Huawei pagar una compensación de US$ 4.8 millones a T-Mobile. Sin embargo, el tribunal no encontró "daños, enriquecimiento ilícito o conducta intencional y maliciosa por parte de Huawei".

Esta semana, la compañía china le recordó al mundo este veredicto en su respuesta pública a un conjunto amplio de nuevas acusaciones en su contra por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los cargos incluyen obstrucción de justicia y robo de tecnología, ya que Tappy se convierte en el sujeto de un nuevo caso penal. Huawei también es acusado de engañar a cuatro grandes bancos (se sabe que uno de ellos es HSBC) para que aprueben transacciones que violen las sanciones internacionales contra Irán.

Esta fue la razón por la cual la policía canadiense arrestó a Meng Wanzhou, la directora de finanzas de la compañía, el 1 de diciembre, en nombre de las autoridades estadounidenses. El 28 de enero hicieron una solicitud formal para su extradición. El Departamento de Justicia de Canadá ahora tiene 30 días para considerar si inicia formalmente el proceso de extradición.

Huawei dijo que no había cometido "ninguna de las infracciones declaradas" y repitió que "no tenía conocimiento de ningún delito por parte de Meng". Entre los cargos no divulgados hasta el momento, Tappy es la única evidencia directa de robo de propiedad intelectual. Y ninguno cargo sugiere que Estados Unidos tenga evidencia concreta para confirmar sus sospechas más graves: que los espías chinos usan equipos de Huawei para espiar, o que tiene vínculos con el Ejército Popular de Liberación (para el cual su fundador y director ejecutivo, Ren Zhengfei, alguna vez trabajó como ingeniero), como se ha rumoreado durante mucho tiempo.

El hecho de que eventos con más de una década de antigüedad solo estén siendo utilizados para presentar cargos también ha despertado cierto interés. Incluyen el interrogatorio a Ren por parte de agentes del FBI en el 2007, en el que se dice que engañó a los investigadores al decir que Huawei no realizó actividades que violaran las leyes de exportación de Estados Unidos.

En una declaración el lunes, el FBI dio el salto de “robo de secretos comerciales” a “amenaza de infraestructura de telecomunicaciones”, afirmando que "la prosperidad que impulsa la seguridad económica [de Estados Unidos] está inherentemente vinculada a nuestra seguridad nacional". El Ministerio de Relaciones Exteriores de China predeciblemente criticó los "fuertes motivos y manipulaciones políticas" de Estados Unidos.

Las acusaciones son explosivas. Se presume que Huawei otorgó bonificaciones a su personal en función del valor de la información que obtuvieron de los competidores, como se reveló en correos electrónicos internos escritos en el 2013, obtenidos por el FBI. La especulación giraba en torno a que los fiscales también podrían haber acusado en secreto a Ren; el fiscal general interino de Estados Unidos, Matthew Whitaker, dijo que la actividad criminal de Huawei "llegó hasta lo más alto de la compañía". En una de las acusaciones, los nombres de algunos acusados han sido tachados.

Y si Estados Unidos puede probar un simple caso de robo de secretos comerciales y fraude bancario, Huawei tendrá mucho de qué preocuparse. Un proyecto de ley bipartidista presentado en el Congreso hace unas semanas, de ser aprobado, prohibiría sistemáticamente la venta de tecnología estadounidense a cualquier empresa china que haya violado las leyes o sanciones de control de exportaciones.

Cuando ZTE, otra compañía china, fue golpeada con una prohibición de este tipo en abril pasado, solo tres meses después, un indulto sorpresivo del presidente Donald Trump lo salvó del colapso. En octubre, Fujian Jinhua, un fabricante de chips de propiedad estatal, fue castigado con una prohibición de exportación por representar un "riesgo significativo" para la seguridad nacional estadounidense; se espera que pronto suspenda todas sus operaciones.

La amenaza de una prohibición similar es el mayor temor de Huawei. "Cualquier alivio para el abanderado chino probablemente tendrá un precio elevado", escribe Dan Wang de Gavekal Dragonomics, una firma de investigación.

Huawei quizás podría esquivar una prohibición de este tipo pagando una gran multa y permitiendo que los estadounidenses la vigilen desde dentro (una demanda a la que ZTE se sometió el año pasado). Los grandes proveedores estadounidenses que venden gran parte de su equipo a Huawei, incluidos Qualcomm, Intel y Seagate, también preferirán que sea tratado de manera más indulgente. Pero por ahora, al menos, Estados Unidos parece decidido a seguir adelante, no a conformarse.