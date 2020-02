El pasado 21 de enero, de pie enfrente de la crema y nata del planeta, durante la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos, el centro vacacional montañoso suizo, el presidente Donald Trump alardeó sobre el “cambio transformador” de la política comercial de Estados Unidos.

La “fase uno” del nuevo acuerdo con China, dijo, reducirá las barreras comerciales y protegerá la propiedad intelectual.

Se pavoneó de la promesa hecha por China de adquirir US$ 200,000 millones adicionales en servicios, productos agrícolas y bienes manufacturados estadounidenses en los próximos dos años. No estaba exagerando, pues efectivamente el acuerdo marca un viraje fundamental en la política económica estadounidense; pero a nivel de compras y no de reglas comerciales.

Y no es un cambio para mejor.Este país ya adoptó en el pasado reglas basadas en objetivos, en sus relaciones comerciales (el llamado “comercio dirigido”). Los mercantilistas como Donald Trump dirigen el comercio exterior de sus países de dos maneras: ya sea restringiendo las ventas realizadas desde economías extranjeras o alentándolas a importar más de sus bienes.

En la década de 1980, los negociadores estadounidenses dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos a la primera alternativa, puesto que afrontaban la presión política de detener un creciente déficit comercial y terminaron convenciéndose de que las prácticas comerciales de Japón eran desleales. En su punto álgido, estas restricciones “voluntarias” afectaron alrededor del 12% de todas las exportaciones hacia Estados Unidos, incluidos autos, acero, herramientas mecánicas, textiles y semiconductores.

Las expansiones voluntarias de importaciones —cuando un socio comercial acepta importar más, como lo ha hecho China— son menos comunes. El caso más recordado fue la negociación realizada por el Gobierno de Ronald Reagan con su contraparte japonesa, que se comprometió a que el 20% de su mercado de semiconductores fuese importado.

El objetivo principal no fue combatir el déficit comercial sino abrir un mercado que Estados Unidos consideraba deslealmente cerrado. Se esperaba que la intervención obligaría a los proveedores a invertir en nuevas relaciones económicas y que provocaría un giro sostenido en las tendencias comerciales.En apariencia es positivoUna interpretación benévola del acuerdo de Trump con China es que simplemente está tratando de hacer lo mismo que Reagan.

El mandatario estadounidense no es el único en tener la sensación de que el mercado chino deja fuera a los forasteros o que quienes toman las decisiones de política económica no siempre juegan limpio. Negociadores veteranos cuentan que cuando lograban que China levantara alguna barrera comercial, aparecía otra en algún otro rubro.Los economistas reconocen este problema como la dificultad de redactar un “contrato completo” que cubra cualquier contingencia.

Un acuerdo comercial basado en objetivos, ligado a flujos comerciales que son fácilmente verificables, debería ayudar a superar la desconfianza y podría obligar a China a proporcionar un verdadero acceso a su mercado. Si logra generar más inversiones en infraestructura de la cadena de suministro, podría tener efectos duraderos.Hasta se podría argumentar que es más fácil dirigir el comercio bilateral con China de lo que fue dirigir el comercio bilateral con Japón. Es que los últimos intentos de repetir la táctica de Reagan con los semiconductores no tuvieron éxito, pues el Gobierno japonés se hartó de engatusar a su sector privado para que modificase sus decisiones de aprovisionamiento.

Es que no tenía control directo sobre quiénes adquirían los productos incluidos en el comercio dirigido y tuvo que recurrir a enviar cartas rogatorias a empresas, así como a sondeos en los que les preguntaban a quiénes les compraban suministros. En contraste, el Gobierno de China tiene a su disposición el poder de compra de las empresas estatales, además de influencia sobre el sector privado.Pero no lo esSin embargo, al ahondar en los detalles del nuevo acuerdo de Trump, se hacen claros los riesgos de distorsión y de desperdicio de recursos. El incremento de ventas a China es de gran magnitud y acelerado. De acuerdo con un análisis de Chad Bown, senior fellow del Instituto Peterson de Economía Internacional —con quien este columnista transmite un podcast—, China se ha comprometido a aumentar en 60% sus compras de determinados productos agrícolas estadounidenses y en 65% las de manufacturas, con respecto a los niveles del 2017.Esos porcentajes deberán alcanzarse a fines de este año y deberán ocurrir independientemente de las condiciones económicas en China. Mientras que Japón accedió a incrementar su porcentaje de bienes importados en su demanda interna, China ha aceptado comprar en montos fijos en dólares. El riesgo es que este país ha prometido adquirir productos que no necesitará o que podría obtener de otros lugares.Las empresas estatales chinas podrían llenarse de commodities estadounidenses y dejar que se pudran. Los exportadores estadounidenses, atraídos por los precios más elevados que paguen los compradores chinos, podrían abandonar relaciones comerciales más sostenibles por otras que se diluirán cuando sus ventajas artificiales lleguen a su fin.O quizás China podría recurrir a la “gimnasia logística” a fin de hacer que parezca que está comprando productos estadounidenses, por ejemplo transportando bienes desde terceros países vía Estados Unidos. También podría transportar más bienes estadounidenses directamente hacia sus puertos continentales en lugar de hacerlo vía Hong Kong, de modo que figuren en sus estadísticas comerciales y no en las de esa región administrativa especial.

Otro peligro es que China simplemente desvíe su intercambio con sus otros socios comerciales, lo que generará quejas y reclamos de que los dos grandes actores económicos globales están repartiéndose los mercados entre ellos —y forjándose otros nuevos—.Los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tienen la posibilidad de acordar amplios recortes arancelarios entre ellos, lo cual podría generar efectos similares a las medidas del comercio dirigido.

Si bien los tratados comerciales están permitidos, no ocurre lo mismo con los acuerdos de comercio dirigido discriminatorio.Bown alerta de que si los vendedores de soya argentinos y brasileños, así como los comerciantes de langosta canadienses y rusos, terminan siendo desplazados del mercado chino, es poco probable que reaccionen positivamente.

Declive dirigidoSi la vigencia del nuevo acuerdo se mantiene, amenazará el sistema mundial de intercambio comercial, el cual, irónicamente, es el resultado del alejamiento de Estados Unidos del comercio dirigido en la década de 1990. Este país se dio cuenta de que no podría predicar las virtudes del libre mercado mientras siguiese practicando algo tan diferente, de modo que promovió la creación de la OMC como un viraje hacia un sistema basado en reglas y no en el poder.

La presidencia de Trump ha socavado sistemáticamente esas reglas, y el acuerdo con China refuerza nuevamente la idea de que tales reglas no son importantes. Ahora que se ha ganado su participación en el mercado chino, otros países podrían comenzar a exigir lo mismo.Pero también podría ocurrir que el acuerdo se caiga a pedazos con facilidad, lo cual marcaría el inicio de otra ronda de hostilidades. Estados Unidos está intensificando sus controles de exportaciones, lo cual podría limitar los bienes disponibles que China podría adquirir. Así que cualquiera que sea el destino del acuerdo, la disrupción parece inevitable.

Todavía está por verse si Trump continuará en el cargo cuando eso se haga evidente. Las estadísticas oficiales que mostrarán si China ha cumplido sus metas de adquisición de productos y servicios estadounidenses no estarán disponibles hasta principios del 2021, después de las elecciones presidenciales estadounidenses.