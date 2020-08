El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que venderá US$ 112,000 millones la próxima semana en deuda y que piensa seguir transfiriendo más de su financiamiento a papeles de largo plazo en los próximos trimestres, dentro de las medidas para compensar el impacto del COVID-19.

El Tesoro dijo que espera que su endeudamiento se modere pero que se mantenga elevado, luego de emitir deuda por la asombrosa cantidad de US$ 2.753 billones en el segundo trimestre.

“El Tesoro continúa enfrentando necesidades de crédito sin precedentes como resultado de la respuesta federal al COVID-19”, dijo Brian Smith, subsecretario adjunto del Tesoro para finanzas federales.

El Tesoro venderá US$ 48,000 millones en notas a tres años, US$ 38,000 millones en notas a 10 años y US$ 26,000 millones en bonos a 30 años la próxima semana como parte de su refinanciamiento trimestral.

La institución dijo el lunes que planea endeudarse en US$ 947,000 millones en el tercer trimestre, aproximadamente US$ 270,000 millones más de lo que se estimó anteriormente para el período julio-setiembre.