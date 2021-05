EEUU







Tesoro de EE.UU. mantiene estable ritmo de emisiones de deuda El Tesoro dijo que venderá US$ 58,000 millones en notas a tres años la semana próxima, además de US$ 41,000 millones en bonos a 10 años y US$ 27,000 millones en papeles a 30 años, sin cambios respecto al trimestre pasado.