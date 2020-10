Durante el verano estadounidense, los grupos ambientales y de energía limpia dejaron de lado sus reservas sobre el candidato presidencial demócrata Joe Biden y se unieron para respaldar su plan climático de US$ 2.2 billones, el más ambicioso jamás presentado por un candidato a la presidencia de Estados Unidos, como señalaron una y otra vez.

Ahora, a pocas semanas de las elecciones y con Biden a la cabeza de las encuestas, un grupo ambiental ha analizado los números y está diciendo que el plan no va lo suficientemente lejos.

Carbon Switch, un grupo con sede en Colorado que promueve la eficiencia energética, probó algunas de las suposiciones del plan de Biden al conectarlas a un modelo creado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, que estima la cantidad de energía utilizada por cada hogar estadounidense. El informe encuentra que si bien el plan de Biden claramente reduce más carbono y crea más empleos que cualquier política energética promovida por el presidente Trump, las políticas de Biden no reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero lo suficiente como para que EE.UU. cumpla con los objetivos climáticos existentes.

Uno de los mecanismos centrales del plan de Biden es el compromiso de actualizar 4 millones de edificios y climatizar 2 millones de hogares, lo que, según la campaña, crearía 1 millón de puestos de trabajo. Al analizar este compromiso, el informe encontró que “el plan de climatización de Biden generaría US$ 14,000 millones en actividad económica, crearía 106,000 empleos y ahorraría a 2 millones de estadounidenses US$ 606 por año en su factura de servicios públicos. No obstante, no lograría las reducciones de carbono necesarias para cumplir con los objetivos de París”, señala el informe, refiriéndose al techo de 1.5° Celsius para el calentamiento global descrito en el Acuerdo Climático de París del 2015.

“Biden dice que su Administración establecerá el objetivo de reducir la huella de carbono del parque de edificios de EE.UU. en un 50% para el 2035”, apunta Michael Thomas, fundador y jefe de investigación de Carbon Switch. “Pero los compromisos enumerados en su plan solo reducirían las emisiones en un pequeño porcentaje cada año, no lo suficiente para llegar allí, ni siquiera cerca”.

Carbon Switch también evaluó las afirmaciones de creación de empleo del plan contra las ganancias reales de inversiones similares como parte del paquete de estímulo de la crisis financiera del 2009. Incluso en la escala de los gastos mucho mayores propuestos por Biden, los investigadores encontraron que solo se crearía alrededor de 110.000 empleos.

En cambio, el Nuevo Pacto Verde, que propone una revisión más radical de la economía estadounidense y se ha convertido en un punto álgido para los republicanos y algunos demócratas moderados, "crearía 10 millones de puestos de trabajo, generaría US$ 1.2 billones en actividad económica y reduciría las emisiones anuales en 263 millones de toneladas métricas ", según Carbon Switch.

Otro informe publicado la semana pasada por Quantum Energy Consultants, una empresa con sede en Santa Bárbara, tenía una visión mucho más positiva del plan climático de Biden.

Quantum se basó en un análisis previo de la Escuela de Políticas Públicas Goldman de Berkeley de la Universidad de California, el cual comparó dos escenarios en el 2035: uno en el que no se implementa un nuevo plan energético y los compromisos de combustibles fósiles asumidos por la Administración Trump continúan ininterrumpidos, y otro en el que se implementa el plan de Biden para pasar a una generación de electricidad 100% libre de carbono para el año 2035. Los investigadores de hecho utilizaron un 90% de energía limpia para el 2035, asumiendo que el último 10% podría ser demasiado difícil de lograr.

Al observar las diversas formas de generación eléctrica que los investigadores de UC Berkeley concluyeron que probablemente se implementarían y al modelar cómo afectarían factores ambientales adicionales como toxinas en vías fluviales, emisiones de carbono y partículas finas en el aire, Quantum concluyó que el plan de Biden resultaría en un 45.6% menos de gasto en cuestiones ambientales en comparación con la continuación de las políticas energéticas de Trump.

El fundador de Quantum, Daniel Howard, dijo que “una vez que tengamos un suministro de energía limpia y todo se descarbonice, veremos ahorros aún mayores en la salud y el medio ambiente, algo del orden de US$1 billón al año”.

Quantum también analizó la creación de empleo, pero en todo el sector de generación de electricidad, que incluye la fabricación y la construcción. Concluyó que el plan Biden crearía 750,000 nuevos puestos de trabajo para 2035, además de los que se crearían si el país se mantuviera en el rumbo.

Las estimaciones en conflicto resaltan la variedad de puntos de vista actualmente unidos en la coalición de Biden. Todos están de acuerdo en que elegir a Biden sería mejor para el medio ambiente que elegir a Trump. Sin embargo, es probable que las diferencias resurjan si Biden es elegido.

“Uno de mis temores al considerar este plan es que todos lo apoyamos porque no queremos dividir la comunidad ambiental”, dice Thomas. “Ahora podríamos tener un presidente que diga durante cuatro años: ‘bueno, este es el plan que votamos y no vamos a hacer más’, y eso va a ser difícil para la comunidad ambiental”.