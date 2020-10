El vicepresidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Randal Quarles, dijo que las tensiones del mercado creadas por la pandemia del COVID-19 mostraron que el sistema financiero no bancario es “significativamente más frágil” que su contraparte tradicional.

Quarles dijo que si bien la acción decisiva de bancos centrales y reguladores alivió las turbulencias del mercado, los últimos acontecimientos han demostrado que los reguladores mundiales tienen “trabajo por hacer” para apuntalar a las entidades no bancarias, incluida la mejora de la resistencia de los fondos del mercado monetario.

Estímulo fiscal

Por su parte, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, dijo que está “razonablemente confiado” en que la recuperación económica de Estados Unidos mantendrá su impulso hasta el próximo año, pero que sin más estímulos fiscales podría estancarse y más pérdidas de empleos podrían volverse permanentes.

“Me preocupa la falta de apoyo fiscal”, afirmó Evans en un evento virtual organizado por el Club Económico de Detroit, y agregó que la perspectiva de que no haya un nuevo alivio “realmente me pone nervioso”, en particular porque podría significar que los gobiernos estatales y locales tendrían que recortar más puestos de trabajo.