Tasas hipotecarias de EE.UU. a 30 años caen a mínimo histórico

Las tasas hipotecarias de Estados Unidos a 30 años cayeron al nivel más bajo registrado. Temores de un golpe a la economía por el coronavirus hicieron que inversionistas acudieran a la seguridad de los bonos del Tesoro.

La tasa promedio fue de 3.29%, por debajo del 3.45% de la semana pasada y la más baja en 49 años de recopilación de datos, dijo Freddie Mac en un comunicado el jueves. El mínimo anterior, en noviembre del 2012, fue de 3.31%.

La caída de los costos de endeudamiento ha sentado las bases para un auge de la vivienda en la primavera y permite a propietarios una nueva oportunidad para refinanciar con préstamos más baratos. Los prestamistas se están dotando de personal para satisfacer la demanda. Quicken Loans Inc., el prestamista hipotecario más grande del país, dijo que el lunes fue el día más agitado en solicitudes de hipotecas en los 35 años de historia de la compañía.

La propagación del virus ha agitado los mercados financieros; ha golpeado las acciones y llevado al mínimo registrado los rendimientos de los bonos del Tesoro que guían los costos de las hipotecas. La Fed recortó el martes su tasa de interés en medio punto porcentual en su primera medida de emergencia desde el 2008.

Las tasas hipotecarias probablemente caerán más y luego tocarán un límite, dijo Matthew Pointon, economista de finca raíz estadounidense en Capital Economics Ltd.

“No creo que vaya a caer por debajo de 3%”, dijo. “Los bancos ya tienen una gran demanda, no quieren atraer nuevos clientes”.

De hecho, lo más bajo que probablemente podría caer sería hasta niveles justo por debajo de 3%, según Mark Fleming, economista jefe de First American Financial Corp. Esto se debe a que todos los participantes en la transacción deben recibir un pago, desde el administrador hasta el creador. Esos costos fijos representan entre 1.5% y 2%, dijo.

El poder adquisitivo para compradores aumentó de US$ 25,000 a US$ 30,000 con la disminución de las tasas en las últimas dos semanas, y ahora 11 millones de propietarios podrían beneficiarse de la refinanciación porque sus préstamos actuales tienen tasas entre 4.1% y 4.5% aproximadamente, comentó.

Los compradores de vivienda, sin embargo, tendrán que lidiar cada vez más con inventarios escasos.

“Si bien es posible que uno pueda pagar más, será difícil comprar lo que no está a la venta”, dijo Fleming. “Como resultado, tendremos muchas guerras de ofertas y presiones al alza sobre los precios”.

A la tasa promedio actual, el pago mensual sobre un préstamo de US$ 300,000 a 30 años sería de US$ 1,312. Es menos que los US$ 1,504 de hace un año, cuando la tasa era de 4.41%.