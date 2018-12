¿Sigues creyendo en Santa a tu edad? Trump desata tormenta en Twitter

El presidente Donald Trump desató una tormenta navideña en las redes sociales cuando le preguntó a un niño de 7 años si no era demasiado grande para creer en Santa Claus, coronando una semana de desplome en las bolsas, un paralización parcial del gobierno y la poco ceremoniosa salida de su jefe de Defensa.

Twitter se encendió como un árbol de Navidad después de que Trump hiciera su comentario durante un evento festivo con la primera dama Melania Trump, atendiendo a niños que llamaban al rastreador de Santa del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial.

El rastreador es una tradición navideña que deleita a los niños con actualizaciones "en tiempo real" en el viaje de Nochebuena de San Nicolás.

En una de las llamadas, Trump conversó con un niño de 7 años.

"¿Sigues creyendo en Santa?" Trump le preguntó al niño. "Porque a los 7, es raro, ¿verdad?".

En un abrir y cerrar de ojos, Twitter fue bombardeado con mensajes que criticaban al presidente por lo que le sonaba a algunos como si estuviera arrojando dudas sobre una preciada fantasía de la infancia.

"Es demasiado increíble que Trump haya pasado su Nochebuena llamando a niños de siete años y diciéndoles que creer en Santa a su edad es 'raro', dijo el senador demócrata Chris Murphy en su cuenta de Twitter.

"En realidad no hay cielo", tuiteó Dan Amira, escritor jefe del programa de comedia "The Daily Show with Trevor Noah". "Cuando mueres, simplemente te pudres en el suelo y te comen los gusanos. De acuerdo, Feliz Navidad, Timmy".

Otros defendieron a Trump.



"Trump hace muchas cosas mal, pero sugerirle a un niño de 7 años que Santa no existe es probablemente lo mejor que ha hecho en el cargo", dijo un hombre identificado en su cuenta de Twitter como Irtiza Sheikh. "Alguien tiene que hacerlo".

La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la respuesta de las redes sociales a los comentarios de Santa del presidente.

En 2017, Trump pasó las vacaciones en su finca de Mar-a-Lago con su familia, pero en su segunda Navidad como presidente optó por cancelar su escapada por el cierre parcial del gobierno federal que se produjo tras un impasse sobre la financiación de su muro propuesto a lo largo de la frontera con México.

Atrapado en Washington en la mañana de Navidad del 2018, Trump mostró poca alegría festiva mientras hablaba con la prensa tras una videoconferencia de 20 minutos con las tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero.

Atacó a la Reserva Federal por elevar las tasas de interés, denostó a los demócratas que se niegan a financiar el muro y criticó la investigación sobre los vínculos de su campaña con Rusia, entre otros temas que trata regularmente. El presidente luego cerró con buenos deseos.

"Es una desgracia lo que está pasando en nuestro país", dijo. "Pero aparte de eso, les deseo a todos una muy feliz Navidad".