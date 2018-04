Seis conclusiones sobre el testimonio de Zuckerberg en el Senado

En algún sentido, el máximo responsable de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, podría sentirse aliviado. Se preparó para preguntas más difíciles que las que le hicieron durante su primera declaración ante los legisladores estadounidenses.

Ningún senador le preguntó, por ejemplo, si debía renunciar a Facebook –pregunta que Zuckerberg habría respondido diciendo que resolvió grandes problemas antes, según una instantánea de sus notas tomada por The Associated Press.

Ni sobre el hecho de que actores maliciosos podrían haber hecho mal uso de la función de búsqueda de Facebook para obtener datos de la mayoría de sus 2,000 millones de usuarios, algo que, habría explicado, la compañía ha solucionado para que no vuelva a ocurrir en el futuro.

Pero hubo algunas preguntas contundentes. Y en cinco horas de declaraciones ante una audiencia conjunta de las Comisiones Judicial y de Comercio del Senado, el ejecutivo de 33 años eludió algunas y esquivó otras pero contestó la mayor la mayoría de ellas. Estas son las principales conclusiones:

1. La política de privacidad de Facebook es inadecuada

Los senadores de ambos partidos criticaron la política de privacidad del gigante de los medios sociales por ser inadecuada y poco clara por centrarse en documentos digitales que muchos consumidores evitan leer.

“El acuerdo de los usuarios de ustedes es un desastre”, dijo el senador republicano John Kennedy de Luisiana. El propósito del acuerdo es cubrirle “el trasero” a Facebook, no defender los derechos de privacidad, agregó.

El senador demócrata Dick Durbin de Illinois trató de plantear la cuestión en términos que Zuckerberg pudiera entender.

“¿Usted se sentiría cómodo al compartir con nosotros el nombre del hotel donde se alojó anoche?” preguntó Durbin durante la audiencia.

Zuckerberg titubeó antes de decir que no.

2. Se dictarán normas

Si bien Zuckerberg no tuvo grandes errores, resultó claro después de su primer día de declaraciones que hay un creciente interés en dictar leyes que rijan el comportamiento de Facebook y otras compañías de medios sociales… incluso entre algunos senadores republicanos.

Mientras que la Unión Europea ha implementado la Regulación General de Protección de Datos para salvaguardar la privacidad individual, normas que entrarán en vigencia este año, Estados Unidos ha evitado ese tipo de leyes. Esa postura tiene los días contados.

3. Ha comenzado la conversación sobre el monopolio de Facebook

Facebook es la plataforma de medios sociales más grande del mundo, en tanto su principal servicio llega a 2,000 millones de usuarios. La compañía y Alphabet Inc. recibieron en conjunto más del 87% de los ingresos por publicidad digital en el 2017.

El senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur presionó a Zuckerberg preguntando si la compañía tenía verdaderos competidores y si había alguna alternativa a Facebook en el sector privado.

“¿No cree usted tener un monopolio?” preguntó Graham.

4. Facebook espera resolver los problemas de contenido con IA

Desde hace mucho tiempo Facebook es criticado por no fiscalizar adecuadamente el contenido.

Zuckerberg dijo que eliminar los mensajes de odio de la red es uno de los problemas más difíciles de resolver pero cree que la inteligencia artificial puede ayudar a la compañía a solucionarlo en cinco a 10 años.

5. Facebook no sabe cuánto daño se ha hecho

Los legisladores trataron de averiguar qué otros grupos además de la consultora política Cambridge Analytica habían podido obtener datos de los usuarios en forma inapropiada con aplicaciones de troyanos.

Zuckerberg no dio una respuesta clara al decir que Facebook no sabe cuántos datos fueron cosechados, comprados o vendidos contraviniendo sus políticas durante la época en que las aplicaciones podían extraer datos y que ahora no tiene manera de rastrear lo que ocurrió con esos datos.

6. A Zuckerberg le fue mejor de lo esperado

La actuación de Zuckerberg convenció a los inversores y a algunos legisladores. No hubo traspiés importantes y el ejecutivo mantuvo la calma durante cinco horas, hablando con seguridad y cuidado. De hecho, las acciones de Facebook subieron 4.5% al cierre de las operaciones del martes en tanto a los inversores los tranquilizó la defensa que hizo Zuckerberg de su negocio basado en la publicidad.

El senador demócrata Sheldon Whitehouse de Rhode Island quedó impresionado por la actuación de Zuckerberg y dijo que el CEO estaba haciendo “un buen trabajo” en general.