Secretario del Tesoro de EE.UU. cancela viaje a foro económico de Arabia Saudí

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, canceló su viaje al foro económico de la próxima semana en Arabia Saudí, en medio de la polémica por la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul (Turquía) el pasado 2 de octubre.



Mnuchin tomó la decisión después de reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado, Mike Pompeo.



"Me reuní con @realDonaldTrump y @SecPompeo y hemos decidido que no participaré en la cumbre de la Iniciativa de Inversión Futura en Arabia Saudí", señaló el titular del Tesoro estadounidense en su cuenta oficial de Twitter.



Los ministros de Economía de Francia, Bruno Le Maire, y de Holanda, Wopke Hoekstra, y el titular británico de Comercio Internacional, Liam Fox, anunciaron también que no participarán en la conferencia, que tendrá lugar entre el 23 y el 25 de octubre y está considerada como el "Davos del desierto".



La decisión de Mnuchin llega después de que varios patrocinadores e invitados al foro, entre ellos, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), y el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, también hayan cancelado su participación.



También se ausentarán los máximos directivos de varias multinacionales, entre ellas JP Morgan, Uber o Ryanair.



Las cancelaciones se producen después de la desaparición de Khashoggi en el consulado saudí en Estambul.



De acuerdo con medios turcos y estadounidenses, Ankara dispone de grabaciones de vídeo y audio que demuestran que Khashoggi fue asesinado en la sede diplomática.



Los detalles del caso filtrados a la prensa, algunos muy escabrosos, han generado una oleada de indignación mundial.



Las cadenas de televisión estadounidenses CNBC y CNN anunciaron que no acudirían al foro en Riad por la desaparición de Khashoggi.



Asimismo, uno de los columnistas estrella del The New York Times, Andrew Ross Sorkin, también dijo que no iba a viajar al reino para participar en la conferencia debido a la desaparición del reportero.



La agencia de noticias Bloomberg ha sido otro de los medios de comunicación que ha cancelado su asistencia.