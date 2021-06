La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, abogó por un sistema estandarizado y claro de inversiones amigables con el medio ambiente, en momentos en que el mundo batalla por alcanzar sus metas climáticas.

Los activos de fondos que toman en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) crecieron desde US$ 10,000 millones en el 2015 a US$ 246,000 millones en marzo de este año, dijo Yellen.

La secretaria del Tesoro instó a los socios mundiales a “destrabar el avance hacia una mayor claridad y transparencia de los ESG para que esas inversiones tengan un papel clave para cerrar la brecha en infraestructura y reducir las emisiones contaminantes”.

“La escasa calidad o disponibilidad de datos (relacionados con los criterios) ESG y la falta de mediciones estandarizadas, son habitualmente mencionadas como barreras para un mayor desarrollo de finanzas sustentables”, dijo durante una reunión del G20 para analizar inversiones en infraestructura.

Sostuvo además que la falta de mediciones claras puede conducir a un “lavado verde”, la práctica de exagerar medidas ambientales para atraer inversores.

Yellen añadió que el G20 no solo trabaja para desarrollar indicadores que incorporan consideraciones ESG sino también “resiliencia y costo del ciclo de vida”.

La emisión de deuda considerada sustentable “creció a una tasa anual de 60% en los últimos ocho años”, dijo Yellen e indicó que se precisa “hacer más”.

“Para movilizar inversiones adicionales en infraestructuras limpias, los inversores demandan datos ESG comparables y métricas”, dijo.

“Hay legítimas preocupaciones sobre su potencial impacto en las inversiones y costos de proyectos”, admitió.

Pero indicó que el departamento del Tesoro “trabajaría con socios internacionales para identificar y examinar las barreras al emergente mercado de inversiones en infraestructura”.

Según Estados Unidos faltan en el mundo entre US$ 2,500 y US$ 3,000 millones anuales en inversiones en infraestructura, una brecha que, según Yellen, no puede ser cerrada sólo por el sector público y requiere inversión privada.

La secretaria del Tesoro había insistido en que los inversores privados deberán acelerar el financiamiento de energías renovables y otras innovaciones para la economía de Estados Unidos durante una cumbre virtual convocada por el presidente Joe Biden y que congregó a unos 40 dirigentes mundiales.